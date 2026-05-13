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Anna Kalinskaya, una disastrosa foto a Roma: perché fa il giro del mondo

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mercoledì 13 maggio 2026
Anna Kalinskaya, una disastrosa foto a Roma: perché fa il giro del mondo

1' di lettura

Vacanze romane. E non solo. Anna Kaliskaya si sta godendo la Capitale. E nel frattempo sta disputando gli Internazionali di Roma, con discreti risultati sportivi. Anche se Ostapenko, la sua ultima avversaria, l'ha demolita. E con la tennista lettone è finita nel peggiore dei modi. Il motivo? Non si sono degnate di uno sguardo né salutate. Nel finale del primo parziale del match, l'ex fidanzata di Jannik Sinner è tornata negli spogliatoi visibilmente provata e quasi commossa. Lo stress le ha giocato un brutto scherzo anche perché probabilmente le condizioni fisiche non erano ottimali.

Poi, all'ultimo punto della sfida, la tensione è deflagrata. Ostapenko ha festeggiato, urlando qualcosa verso gli spalti in modo rabbioso nei confronti del suo angolo. La giocatrice battuta, invece, si è recata subito verso la sua panchina e, dopo aver salutato il giudice di sedia, si è allontanata negli spogliatoi senza pensare minimamente alla vincitrice.

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Infine, la figuraccia. Anna Kalinskaya, forse per salutare a modo sua la Capitale, ha postato una foto sui social modificata con l'intelligenza artificiale. La russa si è ritratta insieme a una sua amica di notte davanti al Colosseo. Ma i più attenti hanno notato alcuni dettagli imbarazzanti. Un esempio? I taxi dietro di loro sono di colore giallo, mentre in Italia invece ovviamente bianchi. Le due, poi, sono letteralmente seduta accanto a un tavolino in mezzo alla strada mentre sorseggiano un calice di vino rosso. Uno "scatto" troppo finto per essere preso sul serio.  

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