Sinner, Alcaraz spiazza tutti sulla finale: "Sarò onesto"

Carlos Alcaraz ha conquistato la sua terza finale consecutiva a Wimbledon, superando Taylor Fritz in un match intenso deciso al tie-break del quarto set. Con 24 vittorie consecutive, incluse Roma, Roland Garros e il Queen's, lo spagnolo si conferma quasi imbattibile. Ora attende l’esito della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic per conoscere il suo avversario in finale, ma preferisce concentrarsi sul momento presente: “Non penso a quante partite ho vinto. Sto vivendo il mio sogno, sono in finale per il terzo anno di fila e sono felice di giocare uno dei tornei più importanti al mondo”.

Riguardo alla semifinale Sinner-Djokovic, Alcaraz non nasconde il suo entusiasmo: “Sinner-Djokovic è uno degli incontri più emozionanti possibili. Djokovic l'ho seguito di più anche quando ero ragazzino. Poi ho iniziato a incontrarlo. Da appassionato di tennis cercherò di vedere questa partita, sono onesto, e proverò a guardarla il più possibile, vediamo chi vincerà”. Dopo la vittoria su Fritz, Alcaraz ha elogiato la sua prestazione, soprattutto nei momenti critici: “Oggi faceva molto caldo, sono contento di come ho giocato. Nel quarto set lui ha avuto due setpoint, considerato il servizio che Fritz ha sono orgoglioso di come sono riuscito a rispondere e del livello che ho messo in mostra in questa semifinale”. Ora si gode il traguardo raggiunto, pronto a prepararsi per la finale senza fretta, portando gioia in campo.