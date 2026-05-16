Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

Sinner e il malessere in campo, il sospetto di Flavia Pennetta: "Era già successo, cosa mi è sembrato"

sabato 16 maggio 2026
Sinner e il malessere in campo, il sospetto di Flavia Pennetta: "Era già successo, cosa mi è sembrato"

2' di lettura

Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev per 6-2 5-7 6-4. E ora è acqua passato. Eppure quanto accaduto solo qualche ora prima ha destato parecchia preoccupazione. Il campione azzurro ha iniziato a mostrare evidenti problemi fisici, culminati in un conato di vomito a bordo campo, proprio davanti al suo team. Sinner appariva visibilmente provato, barcollante, con difficoltà a muoversi e a spingere sulle gambe.

"A mio parere - commenta Flavia Pennetta -, sembrava che Jannik stesse avendo una crisi d’ansia, come se non riuscisse più a respirare. Però è riuscito a calmarsi. Era già successo per la prima volta agli Australian Open del 2025 e allora non sapeva bene come gestire la situazione. Forse oggi è stato in grado di riconoscere quando arrivano questi momenti“, ha spiegato la vincitrice degli US Open 2015, analizzando quanto accaduto in campo". 

Jannik Sinner, la frecciata di Medvedev: "Io multato 50.000 euro a ogni torneo"

Non sono mancate polemiche sulla semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sospesa per pioggia: dal secondo set vin...

Intanto però il numero uno non ha voluto rispondere al malessere passato. "Non riesco a rispondere a questa domanda", ha detto in conferenza stampa alla fine della sua semifinale vittoriosa. E ancora: "Non si può essere sempre al cento per cento - si è limitato a spiegare - è stato un match duro, con tanta tensione, sono contento di come sono riuscito a risolvere questa difficoltà, ho tirato fuori tutte le energie che avevo, l'esperienza nel circuito mi ha aiutato. E una partita del genere mi puo' essere utile in vista di Parigi". Ieri notte non ha dormito un granché: "Era la prima volta che mi capitava un match rimandato al giorno dopo, quando poi mancava poco alla fine, è un'esperienza in più".

Sinner manda Medvedev ko: è il primo italiano dell'Era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico

Jannik Sinner accede per la seconda volta consecutiva alla finale degli Internazionali di Roma. Il numero uno al mo...
tag
jannik sinner
flavia pennetta

Internazionali di Roma Sinner manda Medvedev ko: è il primo italiano dell'Era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico

Stop e polemica Jannik Sinner, la frecciata di Medvedev: "Io multato 50.000 euro a ogni torneo"

In passato... Jannik Sinner e la lite con Aurélie Tourte: chi è la giudice di sedia, un pesante sospetto

ti potrebbero interessare

Sinner manda Medvedev ko: è il primo italiano dell'Era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico

Sinner manda Medvedev ko: è il primo italiano dell'Era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico

Jannik Sinner, la frecciata di Medvedev: "Io multato 50.000 euro a ogni torneo"

Jannik Sinner, la frecciata di Medvedev: "Io multato 50.000 euro a ogni torneo"

Jannik Sinner e la lite con Aurélie Tourte: chi è la giudice di sedia, un pesante sospetto

Jannik Sinner e la lite con Aurélie Tourte: chi è la giudice di sedia, un pesante sospetto

Jannik Sinner vomita e chiede aiuto: Medvedev sconcertante, lo umilia

Jannik Sinner vomita e chiede aiuto: Medvedev sconcertante, lo umilia