Darderi e la figuraccia con la piccola Camilla: "Chiedo scusa"

Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 contro Casper Ruud, Luciano Darderi è finito al centro di una polemica sui social per aver dimenticato di accompagnare in campo la bambina “player escort” Camilla.

Concentrato e teso per la partita, l’italiano è entrato sul centrale del Foro Italico indossando occhiali da sole blu, passando accanto alla piccola senza prenderla per mano, come da tradizione. L’episodio è stato subito ripreso e criticato sui social.Darderi ha poi perso nettamente il match contro Ruud, aggiungendo un altro momento di tensione quando ha avuto un battibecco con uno spettatore che lo accusava di scarso impegno (“abbiamo pagato”), al quale ha risposto con un bacio ironico al pubblico e invitandolo a giocare al suo posto.

Oggi il tennista ha pubblicato le sue scuse su Instagram: "Mi dispiace molto per non aver dato la mano a Camilla - ha scritto - è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante. Chi mi conosce veramente sa quanto tengo sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport".Con queste parole Darderi ha cercato di chiudere la polemica, spiegando che si è trattato di un errore non voluto dovuto all’intensa pressione della semifinale.