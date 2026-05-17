Jannik Sinner lo spiana, Medvedev rosica: "L'ho fatto anche io...", clamorosa retromarcia

Daniil Medvedev ha mostrato grande sportività al termine della semifinale persa in tre set contro Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Dopo aver salutato l’azzurro a rete, gli ha detto semplicemente "too good" ("troppo bravo"), riconoscendo la superiorità del numero uno al mondo, che gli ha inflitto la decima sconfitta nelle ultime undici partite.Il russo non ha voluto polemizzare sul medical timeout chiesto da Sinner venerdì sera, episodio sul quale aveva inizialmente espresso dubbi.Nella conferenza stampa successiva, Medvedev è tornato sull’argomento in modo costruttivo, proponendo una modifica delle regole sui medical timeout.

La sua soluzione è chiara:"In realtà ho una soluzione – ha risposto Medvedev – Consentire il trattamento medico, cioè il fisioterapista per tre minuti quando hai i crampi, e allora non c’è più problema".Secondo Medvedev, i tennisti dovrebbero poter dichiarare apertamente di avere i crampi e ricevere assistenza. Attualmente, poiché non è permesso trattare i crampi, i giocatori tendono a chiamare il fisioterapista dichiarando un generico “dolore alla gamba” per guadagnare tempo."