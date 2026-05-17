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Sinner-Medvedev, caos prima del match: "Chiamate la polizia!"

domenica 17 maggio 2026
Sinner-Medvedev, caos prima del match: "Chiamate la polizia!"

1' di lettura

Prima della ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia di Roma, si è verificato un notevole caos fuori dal Foro Italico.Molte persone si sono presentate ai cancelli con il biglietto acquistato venerdì 15 maggio, convinte di poter assistere alla conclusione dell’incontro sospeso per pioggia. Tuttavia, nel tennis i biglietti sono validi per una specifica sessione (diurna o serale) di un determinato giorno, non per seguire lo stesso match fino alla fine in caso di rinvio.

Chi aveva comprato il tagliando per venerdì non aveva quindi diritto automatico a entrare sabato.La situazione ha generato grande agitazione: persone respinte agli ingressi hanno protestato vivacemente, con urla, litigi con il personale di sicurezza e richieste di intervento della polizia.

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“Ho pagato 300 euro per questa partita!”, ha gridato un tifoso. Qualcuno ha invocato “Chiamate la polizia!”. Per qualche minuto i cancelli sono stati chiusi per gestire la tensione, poi riaperti solo per chi era in possesso del biglietto del 16 maggio.Il Centrale era già strapieno con i legittimi possessori dei biglietti di sabato, che hanno avuto il “colpo di fortuna” di assistere alla fine di Sinner-Medvedev (vinta dall’italiano 6-2 5-7 6-4), alla semifinale di doppio di Bolelli-Vavassori e alla finale femminile tra Gauff e Svitolina.

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