Us Open, Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto: il punto che fa la storia

Primo trionfo italiano agli Us Open: aspettando Jannik Sinner e Jasmine Paolini nel singolare, sono ancora una volta Sara Errani e Andrea Vavassori a vincere il doppio misto a Flushing Meadows, l'ultimo Slam della stagione, difendendo così nel migliore dei modi il titolo vinto nel 2024.

La coppia azzurra ha battuto i numeri 3 del seeding Iga Swiatek e Casper Ruud per 6-3, 5-7 (10-6), vincendo quattro partite in due giorni e aggiudicandosi un milione di dollari, un aumento enorme rispetto ai guadagni ottenuti a New York lo scorso anno in un formato che non aveva nulla a che vedere con quello di quest'anno. Non a caso, nel discorso post-vittoria, la Errani ha voluto dedicare il successo anche "ai tanti giocatori di doppio che quest'anno non hanno avuto la possibilità di venire a New York". Errani e Vavassori erano tra i molti critici dei cambiamenti apportati all'evento, che hanno escluso tutte le altre coppie tradizionali di doppio.

"Penso che sia stato fantastico giocare in questo campo con così tanta gente e devo dire grazie dal profondo del cuore per l'atmosfera", ha detto Vavassori al centro dell'Arthur Ashe Stadium prima di ricevere il trofeo. La coppia vincitrice non era nemmeno sicuri di poter difendere il titolo: 8 delle 16 squadre partecipanti si sono infatti qualificate in base alla classifica combinata dei loro giocatori nel singolare, mentre le restanti hanno ottenuto una wild card. Gli italiani ne hanno ottenuta una e sono diventati i primi campioni di doppio misto a Flushing Meadows dopo Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murr.

"In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team e a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. E' importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro: ne abbiamo avuta con questo evento ma è importante che ce ne sia sempre di più", ha quindi detto Vavassori. "Andrea, sei troppo forte - ricambia Sara -. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti con te è speciale. Grazie anche a tutto il team, avere il vostro supporto è speciale. E' incredibile giocare davanti a tutti voi tifosi, grazie per essere rimasti fino a tardi e grazie a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi".

I due sconfitti hanno riconosciuto la superiorità degli azzurri. "Siete due grandissimi giocatori di doppio: ci avete dimostrato di cosa siete capaci", ha detto Swiatek. "Di solito mi concentro sul singolare, stavolta ho avuto la possibilità di dedicarmi a qualcosa di diverso ed è stato un arricchimento per me. Grazie Casper per avermi chiesto di giocare con te", ha aggiunto la polacca, rivolgendosi al compagno Ruud. "Sapevamo che eravate la coppia favorita e ci avete dimostrato perché. Grazie Iga per avermi dedicato del tempo essendo arrivata all'ultimo da Cincinnati. E' stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, ora ci dedicheremo al singolare", ha affermato infine il tennista norvegese.