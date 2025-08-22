Oliver Alfonsi rovinato dal fisioterapista: come gli ha distrutto il ginocchio

Doveva essere uno stop breve, invece si è trasformato in un calvario. La disavventura di Oliver Alfonsi, attaccante svedese del Varbergs BoIS e protagonista nella Superettan, con 7 gol nelle prime nove giornate, ha davvero dell’incredibile.

Dopo aver accusato dolori a un ginocchio, il 21enne temeva che potessero essere le conseguenze dell’operazione subita nel 2023 per la rottura del crociato. La risonanza, però, aveva escluso complicazioni gravi: solo un edema, con prognosi di quattro-sei settimane di riposo. Insomma, un piccolo intoppo in una stagione fin lì brillante.

Poi, però, la svolta drammatica. Alfonsi si è affidato a un fisioterapista per la riabilitazione e proprio lì, durante esercizi con pesi e salti da una gamba all’altra, il ginocchio ha ceduto di nuovo. “Doveva essere riabilitazione per un mese — ha raccontato ad Aftonbladet — invece lì è successo di nuovo. Dopo cinque minuti mi ha detto: ‘Il crociato è a posto’. Poi la risonanza ha confermato che era rotto”.

Il verdetto è stato impietoso: nuovo crociato lesionato, tempi di recupero di almeno dodici mesi. Alfonsi non ha più avuto contatti con il fisioterapista responsabile: “Mio padre gli ha mandato un messaggio, ma ormai non si può cambiare nulla. Si può essere arrabbiati, ma non porta a niente”. La beffa è che il giocatore aveva una fisioterapista di fiducia, che lo aveva seguito nella prima riabilitazione, ma era indisponibile in quel momento. Sarà lei a guidarlo ora, con un approccio più prudente: “Non voglio rischiare di tornare troppo presto. Stavolta devo rispettare i dodici mesi, anche se al nono avrò già tanta voglia di rientrare”.