Darderi, lite col tifoso sugli spalti: "Abbiamo pagato"

Non una bellissima serata per Luciano Darderi, sconfitto in semifinale degli Internazionali di Roma dal norvegese Casper Ruud dopo un match interrotto per pioggia e dominato da Ruud. A tutto questo si è aggiunta un'uscita poco felice fatta da uno spettatore sulle tribune del Centrale. Durante il secondo set, in particolare, dopo che Ruud si era guadagnato di nuovo una palla break, un tifoso dagli spalti ha urlato: "Luciano, abbiamo pagato". Un grido che si sarebbe ripetuto pure al punto successivo, facendo fischiare il Centrale e scatenando la reazione di Darderi stesso.

L'azzurro, infatti, non l'ha presa bene: si è girato verso le tribune e ha mostrato la racchetta, invitando il tifoso a giocare al posto suo e mandandogli anche un bacio. La scena è andata avanti per qualche secondo, tra i fischi del resto dello stadio. Poi Darderi è tornato in campo scuotendo la testa. A seguire, dopo aver realizzato un punto, si è rivolto di nuovo agli spalti chiedendo: "Contento ora?" e mimando il gesto dei soldi.