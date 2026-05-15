"Jannik Sinner lo puoi battere facilmente": la frase sconcertante prima del disastro

Risultato: 6-2 per Sinner in 38 minuti.Sul 4-1 per Sinner nel secondo set, con palla break per Rublev, Safin ha insistito: "Non capisco perché non capisci che puoi batterlo, c...!". Rublev è riuscito a recuperare un break e a portarsi sul 3-4, ma Sinner ha chiuso il set 6-4 e il match.In un altro momento Safin era stato ancora più duro: "Quando ti gioca una palla corta, preparati subito. Non fare cazzate! Puoi batterlo, senza fretta ma pressando. Dai, dai. Passo avanti. Sinner crede più in te di quanto tu creda in te stesso, c...!".Nonostante gli incitamenti coloriti del coach, Rublev non è mai riuscito davvero a impensierire Sinner, che ha dominato il confronto e ha staccato il biglietto per la semifinale.