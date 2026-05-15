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"Jannik Sinner lo puoi battere facilmente": la frase sconcertante prima del disastro

venerdì 15 maggio 2026
"Jannik Sinner lo puoi battere facilmente": la frase sconcertante prima del disastro

1' di lettura

Andrey Rublev è stato nettamente sconfitto da Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali di Roma. Il risultato è stato 6-2 6-4 in favore dell’azzurro, che arrivava da una striscia di 27 vittorie consecutive in stagione.Pur essendo Rublev un giocatore di alto livello (numero 14 al mondo), i bookmakers lo davano nettamente sfavorito (quota intorno a 1,02-1,03).

A crederci davvero, però, sembrava esserci soprattutto il suo coach Marat Safin, ex numero uno russo, che ha allenato Rublev dall’aprile 2005.Safin ha provato in tutti i modi a caricare il suo assistito, sconfinando spesso in dichiarazioni eccessive. Già nel primo set gli aveva detto: "Credi di poter vincere, puoi batterlo facilmente".

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Risultato: 6-2 per Sinner in 38 minuti.Sul 4-1 per Sinner nel secondo set, con palla break per Rublev, Safin ha insistito: "Non capisco perché non capisci che puoi batterlo, c...!". Rublev è riuscito a recuperare un break e a portarsi sul 3-4, ma Sinner ha chiuso il set 6-4 e il match.In un altro momento Safin era stato ancora più duro: "Quando ti gioca una palla corta, preparati subito. Non fare cazzate! Puoi batterlo, senza fretta ma pressando. Dai, dai. Passo avanti. Sinner crede più in te di quanto tu creda in te stesso, c...!".Nonostante gli incitamenti coloriti del coach, Rublev non è mai riuscito davvero a impensierire Sinner, che ha dominato il confronto e ha staccato il biglietto per la semifinale.

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