Sondaggi, 15 giorni decisivi: balzo del centrodestra, campo largo a picco

Sei sondaggi dicono il vero, per il centrodestra va registrata la fine della buriana post-referendaria. A certificarla la Supermedia di Youtrend/Agi, che ha registrato negli ultimi quindici giorni un’inversione netta di tendenza, con la coalizione di governo che è cresciuta dello 0,4% e il cosiddetto Campo Largo che, invece, è sceso dello 0,5%. Il risultato finale racconta di un centrodestra in forte rimonta staccato di appena lo 0,1% dagli avversari. Scendendo più nel dettaglio, nella maggioranza di governo crescono Fratelli d’Italia (+0,2%) al 28,4%; la Lega (+0,3%) al 7,3% e Noi Moderati (+0,1%) all’1,2%. Forza Italia resta ferma all’8,2%.

Nel Campo largo, invece, chi paga di più il calo di consensi è il Partito democratico (-0,4%) che scende al 22%. Anche il Movimento Cinquestelle (12,6%) perde lo 0,2%, mentre Avs (6,4%) lascia sul campo lo 0,1%. Risultato finale: centrodestra 45%, centrosinistra 45,1%. Fin qui i numeri. Ora qualche considerazione. Il cambio di vento è un brutto colpo per Elly Schlein e alleati, che dopo la vittoria al referendum sulla giustizia, già si sentivano la vittoria in tasca e i glutei ben piazzati sulle poltrone governative. Gigioneggiavano in tv e nelle aule parlamentari. Solo l’altroieri abbiamo assistito all’assalto al premier tra argomenti (pochi) e insulti (tanti). Pensavano che il sorpasso certificato solo quindici giorni fa fosse destinato a durare. E invece...