Boniface, le sue parole sono un caso: "Pagliacci ovunque"

Oltre al danno, ecco pronta la beffa. Il Milan rispedisce al mittente Victor Boniface, dopo averne strombazzato l’acquisto e si prende tutti gli improperi del giocatore che, come un pacco, ha fatto un a/r rapido da Leverkusen. I dirigenti non sono rimasti convinti dalle visite mediche di un giocatore fragile, con problemi muscolari frequenti nella passata stagione e già due interventi al ginocchio durante la sua carriera, ultimo nel 2021 per il legamento crociato già saltato nel 2019. Si poteva gestire meglio la cosa? Si, si poteva gestire meglio e soprattutto, con il campionato cominciato, c’è ancora il problema di un centravanti che non è stato trovato.

L’attaccante nigeriano, dal canto suo, si è sfogato con una storia Instagram in cui ha utilizzatou un linguaggio “pidgin english”, cioè un idioma scaturito dalla mescolanza della lingua ufficiale con quella indigena dei Paesi che erano stati colonizzati da Sua Maestà. In sostanza, Boniface dà del pagliaccio a chiunque e rifiuta l’idea di essere un calciatore “rotto”.