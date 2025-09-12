Gigio Donnarumma, attimi di sconcerto: al City si presenta così

Il Manchester City ha deciso di accogliere Gianluigi Donnarumma con un video di presentazione che, nel giro di poche ore, è già diventato virale. L’ex portiere del Psg, pronto a iniziare la sua avventura in Premier League sotto la guida di Pep Guardiola, è stato seguito dalle telecamere del club durante la sua prima giornata in maglia Citizens, tra visite mediche, shooting fotografici e i rituali di presentazione riservati ai nuovi acquisti.

Il momento che ha colpito di più i tifosi — e che ha scatenato reazioni tra il divertito e il perplesso — è arrivato nello spogliatoio, quando a Donnarumma è stato chiesto perché avesse scelto la maglia numero 25. Il portiere azzurro, con aria esitante, ha domandato: "Posso parlare in italiano (Can I speak italian? ndr)?". Da lì in poi, il filmato si è trasformato in una sequenza esilarante. Gigio ha infatti risposto in inglese, con un tono impacciato ma comprensibile, svelando i motivi della scelta: "È la data del mio primo esordio in Serie A, il 25 ottobre (in Milan-Sassuolo 2-1, ndr)”. Al che il social media manager del City ha commentato: “Ora lo sappiamo". Non pago, Donnarumma ha aggiunto un’altra ragione: “È anche il giorno del mio compleanno (è nato il 25 febbraio 1999) e della mia fidanzata Alessia". L’interlocutore ha sorriso: "Ok ora tutto ha un senso".