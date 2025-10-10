Libero logo
Pace a Gaza
Ilaria Salis
Francesca Albanese
Garlasco

"Israele è fuori dai mondiali di ginnastica": la mano degli imam, esplode il caso

di Ignazio Stagnovenerdì 10 ottobre 2025
"Israele è fuori dai mondiali di ginnastica": la mano degli imam, esplode il caso

(Ansa)

1' di lettura

Ai Mondiali di ginnastica artistica in programma a Giacarta dal 19 al 25 ottobre 2025, Israele non parteciperà poiché l’Indonesia ha negato i visti agli atleti israeliani. La decisione, confermata dalla Federazione Ginnastica Indonesiana, è stata influenzata da pressioni di gruppi religiosi, del Consiglio degli Imam e del governo locale, riflettendo la posizione dell’Indonesia che non riconosce Israele in assenza di un riconoscimento della sovranità palestinese. Questo episodio segue un precedente analogo nel calcio, quando nel 2023 la FIFA revocò all’Indonesia l’organizzazione del Mondiale Under-20 per il rifiuto di accogliere la squadra israeliana.

La Federazione Internazionale di Ginnastica non ha condannato la scelta, limitandosi a “prendere atto” e a riconoscere le difficoltà organizzative del Paese ospitante, suscitando reazioni contrastanti. Organizzazioni per i diritti umani e sostenitori della causa palestinese hanno lodato la decisione come gesto di solidarietà, mentre altri criticano l’uso dello sport come strumento politico, temendo che comprometta il principio di unione oltre le frontiere.

Gennaro Gattuso, lo sfogo prima di Italia-Israele: "Solo 5mila persone dentro..."

"Fuori non si respira una bellissima aria, ma noi dobbiamo pensare al nostro". Il commissario tecnico della Na...

.Per gli atleti israeliani, l’esclusione rappresenta un duro colpo, privandoli di un’importante vetrina internazionale e compromettendo le loro ambizioni sportive. Insomma, a pace fatta, si apre un nuovo scandalo che farà parecchio discutere. 

Gennaro Gattuso e il telefono: l'incubo degli azzurri

Gigi Buffon studia l’Italia dalla terrazza di Coverciano mentre in campo Gennaro Gattuso impartisce ordini severi ...

Il controesodo Gaza, i civili palestinesi tornano verso nord dopo il cessate il fuoco

Premier israeliano Gaza, Netanyahu: "Senza il disarmo di Hamas, useremo ancora la forza"

Non si nascondono più Pd, M5s e Avs: alla Camera lo sfregio al 7 Ottobre

tag
israele
ginnastica

Il controesodo Gaza, i civili palestinesi tornano verso nord dopo il cessate il fuoco

Premier israeliano Gaza, Netanyahu: "Senza il disarmo di Hamas, useremo ancora la forza"

Non si nascondono più Pd, M5s e Avs: alla Camera lo sfregio al 7 Ottobre

ti potrebbero interessare

960x540

Gaza, i civili palestinesi tornano verso nord dopo il cessate il fuoco

960x540

Gaza, Netanyahu: "Senza il disarmo di Hamas, useremo ancora la forza"

418x239

Pd, M5s e Avs: alla Camera lo sfregio al 7 Ottobre

Caterina Spinelli
1400x933

Ilaria Salis e Arturo Scotto? Pace a Gaza per merito della Flotilla

Alessandro Gonzato