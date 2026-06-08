Sinner, il "ceffone" di Vagnozzi: dove l'hanno beccato durante la finale Cobolli-Zverev?

Non tutti gli italiani appassionati di tennis ieri avevano gli occhi puntati sul Roland Garros. C’è chi ha preferito un altro sport e tornare alle origini. Simone Vagnozzi appartiene decisamente a quest’ultima categoria. L’allenatore di Jannik Sinner, mentre a Parigi si consumavano le fasi decisive del torneo al Philippe-Chatrier con la sfida tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, ha scelto una destinazione diversa: lo stadio Del Duca di Ascoli.

Una scelta di cuore, prima ancora che di sport. Perché Vagnozzi, nato a Castorano e ascolano doc, non ha voluto mancare all’appuntamento più importante della stagione per la squadra della sua città. E alla fine ha potuto gioire, perché l’Ascoli ha travolto l’Union Brescia con un netto 3-0 nella finale di ritorno dei playoff di Serie C, conquistando il ritorno in Serie B dopo due anni di purgatorio.

L’arrivo del tecnico in tribuna non è passato inosservato. Anzi. Gli applausi riservati a Vagnozzi sono stati quasi fragorosi quanto quelli che, al triplice fischio, hanno accompagnato la festa bianconera. Del resto il coach del numero uno del mondo rappresenta uno dei figli più illustri del territorio e la sua presenza ha aggiunto ulteriore prestigio a una giornata già storica.

Curioso il tempismo. Vagnozzi si è presentato allo stadio attorno alle 17, proprio mentre a Parigi si giocavano punti pesanti sulla terra rossa francese. Ma evidentemente, almeno per una sera, il tennis poteva attendere. Sinner riprenderà presto la preparazione con il suo allenatore in ottica Wimbledon, ma prima c’era una promozione da festeggiare. E così, mentre il mondo della racchetta guardava alla Francia, Vagnozzi ha scelto il pallone. Una scelta romantica, da tifoso vero. Perché certi richiami non si possono ignorare. Nemmeno se all’altro capo c’è il Roland Garros. Nel frattempo, Sinner è volato in Sardegna con la sua fidanzata Laila Hasanovic per qualche giorno di relax. I due sono in Costa Smeralda, a Porto Cervo. Per il tennis c’è tempo.