Giorgia Meloni in trionfo su The Times: "Starmer e Merz se lo sognano..."

Altro prestigioso riconoscimento internazionale per Giorgia Meloni. Questa volta a celebrarla è il The Times, il più importante quotidiano britannico, che sottolinea il ruolo di grande credibilità dell'Italia a la "stabilità straordinaria" portata sulla scena politica dalla premier, leader di Fratelli d'Italia. In altre parole, il modello-Meloni vince in Europa.
L'approfondimento pubblicato nell'edizione domenicale della storica testata, The Sunday Times, parte dal record di durata da poco messo a segno dal governo Meloni (il secondo più duraturo della storia della Repubblica, con buone possibilità di battere il primato del secondo governo Berlusconi) per tratteggiarne un ritratto più ampio.
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"Nella terra delle porte girevoli, Meloni sembra destinato a rimanere", recita il titolo, ricordando la tradizione italiana mutevole e trasformista, tanto in Parlamento quanto a Palazzo Chigi. "In Italia si assiste a un continuo avvicendamento di primi ministri: come mai Giorgia Meloni è rimasta in carica così a lungo? Il suo Paese ha avuto 68 governi dalla fine della guerra, ma questo è a soli tre mesi dal diventare il più longevo", riassume il tutto l'articolo, per poi confrontare la posizione della leader italiana a quella di altri capi di governo europei.
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"La longevità politica della prima donna a capo del governo italiano è tanto più straordinaria se si considera il numero di governi in Europa che sono caduti vittime delle turbolenze politiche della prima metà degli anni 2020. Al contrario, l’indice di gradimento di Meloni si è mantenuto intorno al 40%, rendendola di gran lunga la politica più popolare del Paese. I sondaggi attribuiscono al suo partito un paio di punti percentuali in più rispetto al 26% ottenuto alle ultime elezioni di quasi quattro anni fa, un risultato che Sir Keir Starmer o Friedrich Merz, il travagliato leader tedesco, potrebbero solo sognare".