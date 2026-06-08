Giorgia Meloni in trionfo su The Times: "Starmer e Merz se lo sognano..."

"Da oltre due secoli l'Arma dei Carabinieri è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del ...

"Nella terra delle porte girevoli, Meloni sembra destinato a rimanere", recita il titolo, ricordando la tradizione italiana mutevole e trasformista, tanto in Parlamento quanto a Palazzo Chigi. "In Italia si assiste a un continuo avvicendamento di primi ministri: come mai Giorgia Meloni è rimasta in carica così a lungo? Il suo Paese ha avuto 68 governi dalla fine della guerra, ma questo è a soli tre mesi dal diventare il più longevo", riassume il tutto l'articolo, per poi confrontare la posizione della leader italiana a quella di altri capi di governo europei.