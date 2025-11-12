Sinner liquida Zverev, il punto che fa impazzire Torino: è semfinale Finals

Missione compiuta e applausi a scena aperta per Jannik Sinner, che conquista con un match d'anticipo le semifinali alle Nitto Atp Finals di Torino.

L'altoatesino batte ancora una volta il tedesco Alexander Zverev nella seconda partita del round robin del gruppo Bjorn Borg, centra il secondo successo e ora si giocherà il primo posto del gironcino contro l'americano Ben Shelton, battuto dal canadese Felix Auger-Aliassime in tre set e già fuori dai giochi.

L'azzurro di San Candido, tornato da lunedì numero 2 al mondo in virtù del complicato algoritmo dell'Atp, si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 37' di gioco, soffrendo in pochissimi frangenti del match contro un Zverev non abbastanza incisivo.

Partita controllata fin dall'inizio da Sinner, riuscito sempre a chiudere ogni spiraglio per le iniziative dell'avversario. Il primo set si gioca punto su punto, game su game. Jannik è solido al servizio, Zverev non è da meno e si resta on serve fino al decimo game. Qui il beniamino di casa tira fuori il guizzo del campione, capisce che è il momento giusto per accelerare e aggredisce la risposta per strappare il break con un turno di risposta che pesa come un macigno. Urlo che sa di liberazione per l'azzurro, accompagnato dal boato di una Inalpi Arena tutta per lui. Il secondo set comincia in scia al primo. Comanda il servizio fino al sesto game, quando Sinner rompe gli indugi e trova il break con un turno di risposta da incorniciare, chiuso da una smorzata che fa alzare in piedi gran parte dei 13mila presenti (impianto all'ennesimo sold out). È il punto-chiave, quello che spiana la strada alla vittoria e alla qualificazione anticipata alle semifinali. La strada verso l'atto conclusivo annunciatissimo contro Carlos Alcaraz (che domani giocherà contro l'altro italiano Lorenzo Musetti) sembra spianata.