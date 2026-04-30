"Jannik Sinner ora è molto lontano": Escudè, la sentenza francese

No, Jannik Sinner non è al meglio. Anzi, sarebbe molto lontano dall'esserlo. Ovviamente sul campo da tennis. Questo è quanto sostiene, con dovizia di particolari, Nicolas Escudé, celebre ex tennista francese.
Il giudizio arriva dopo il successo dell’azzurro nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid contro Rafael Jodar, battuto 6-2 7-6. Una vittoria che consolida una striscia impressionante: sono 26 i successi consecutivi di Sinner nei tornei di questa categoria, dopo i trionfi a Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo. In Spagna insegue il quinto titolo di fila nei Masters 1000.
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Nonostante i numeri, Escudé ha evidenziato alcune crepe nella prestazione del numero 1 del mondo, analizzando il match durante il commento su Eurosport: "Sempre solido - ha affermato Escudé -. È lontano dal giocare il suo miglior tennis, in termini di sensazioni. Lo si è visto per tutta la partita, a eccezione del tie-break, commettere errori piuttosto insoliti per lui: risposte di diritto “steccate” su seconde di servizio, in punti estremamente importanti. Lo abbiamo visto anche andare in difficoltà nei suoi turni di servizio e, ogni volta, nei momenti decisivi, è lui che riesce ad alzare il livello di gioco e a vincere i punti che contano. Il punteggio del primo set non riflette affatto l’andamento complessivo del match. È stato molto combattuto, e questa partita sarà importante e interessante per la carriera di Jodar", conclude Escudè.