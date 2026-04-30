"Jannik Sinner ora è molto lontano": Escudè, la sentenza francese

Nonostante i numeri, Escudé ha evidenziato alcune crepe nella prestazione del numero 1 del mondo, analizzando il match durante il commento su Eurosport: "Sempre solido - ha affermato Escudé -. È lontano dal giocare il suo miglior tennis, in termini di sensazioni. Lo si è visto per tutta la partita, a eccezione del tie-break, commettere errori piuttosto insoliti per lui: risposte di diritto “steccate” su seconde di servizio, in punti estremamente importanti. Lo abbiamo visto anche andare in difficoltà nei suoi turni di servizio e, ogni volta, nei momenti decisivi, è lui che riesce ad alzare il livello di gioco e a vincere i punti che contano. Il punteggio del primo set non riflette affatto l’andamento complessivo del match. È stato molto combattuto, e questa partita sarà importante e interessante per la carriera di Jodar", conclude Escudè.