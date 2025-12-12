Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Cerundolo sconvolto da Jannik Sinner: "Non sapevo cosa fare"

venerdì 12 dicembre 2025
Cerundolo sconvolto da Jannik Sinner: "Non sapevo cosa fare"

2' di lettura

Francisco Cerúndolo lo conosce bene, forse meglio di molti altri nel circuito. È uno dei pochissimi che può dire di aver battuto Jannik Sinner due volte, un dettaglio che oggi - con l’azzurro stabilmente in cima al ranking - assume un peso quasi storico. Impegnato nelle UTS Grand Final di Londra, l’argentino ha ripercorso il suo rapporto tennistico con Jannik, raccontando quanto sia cambiato il livello del numero uno italiano.

Cerúndolo parte dal 2023, quando Sinner era già esploso ma non era ancora diventato il gigante che oggi domina il circuito. “Nel 2023 era tipo numero 5 o numero 6 del mondo, e ora ovviamente è numero 1 o numero 2, quindi è molto diverso. Non aveva debolezze, nessun punto vulnerabile”, ricorda. Una frase che descrive quanto il margine di miglioramento di Sinner fosse già sorprendentemente ridotto… e quanto lui sia comunque riuscito a superarli tutti.

L’argentino torna poi sulla sfida di Roma 2024, al rientro di Jannik dopo la sospensione: “L’ho affrontato a Roma quest’anno ed è stata una partita combattuta. Era il suo primo torneo dopo la sospensione e avevo un po’ più di tempo per pensare in campo e provare a creare qualcosa”. Poche settimane più tardi, però, il gap si è riaperto drammaticamente.

Jannik Sinner, decisioni estreme: ecco dove si allena

Per Jannik Sinner il capitolo vacanze si è già chiuso da un pezzo. Qualche giorno di decompressione dopo l...

Il racconto si sposta infatti a Parigi-Bercy, sul veloce indoor. Lì, Cerúndolo si è trovato davanti un Sinner irresistibile: “L’ho affrontato a Parigi indoor sul duro ed era imbattibile. Stavo giocando bene, ho perso il primo set 7-5 e poi 6-1. È sempre lì. Il suo servizio è incredibile, la sua risposta è fenomenale e negli scambi da fondo colpisce così forte che non hai tempo. A Parigi non sapevo cosa fare”.

Il giudizio tecnico è nitido, quasi scientifico: Sinner oggi non concede più nulla. “È migliorato tantissimo. Due anni fa forse fisicamente non era così solido… Ora non sbaglia niente”. E la conclusione di Cerúndolo è la fotografia perfetta del dominio dei nuovi Big Two: “Per battere lui o Alcaraz devo giocare perfettamente e loro devono giocare un po’ male”. Un’ammissione che, detta da un avversario diretto, pesa più di qualsiasi statistica. Il nuovo Sinner, semplicemente, fa paura.

Jannik Sinner, il gelo di Sabalenka e Kyrgios: altro sfregio all'azzurro

Sembrava che il caso Clostebol fosse definitivamente archiviato con la sospensione di tre mesi, ma il nome di Jannik Sin...
tag
francisco cerundolo
jannik sinner
tennis

La palla di vetro e il 2026 Jannik Sinner, la clamorosa profezia dell'Intelligenza artificiale

Rivalità Jannik Sinner, Carlos Alcaraz lo snobba: "Quanto è forte Joao Fonseca"

In vista degli Australian Open Jannik Sinner, a cosa lo costringe Vagnozzi: il video che "preoccupa"

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, la clamorosa profezia dell'Intelligenza artificiale

Jannik Sinner, la clamorosa profezia dell'Intelligenza artificiale

lorenzo pastuglia
Jannik Sinner, Carlos Alcaraz lo snobba: "Quanto è forte Joao Fonseca"

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz lo snobba: "Quanto è forte Joao Fonseca"

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, a cosa lo costringe Vagnozzi: il video che "preoccupa"

Jannik Sinner, a cosa lo costringe Vagnozzi: il video che "preoccupa"

Lorenzo Pastuglia
Lindsey Vonn torna a vincere a 41 anni: impresa a St. Moritz

Lindsey Vonn torna a vincere a 41 anni: impresa a St. Moritz