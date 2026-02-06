Milano-Cortina, l'omaggio del Giappone all'Italia e a Meloni: cosa spunta

Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, la Parata degli Atleti alla Cerimonia di apertura si svolge in forma diffusa, coinvolgendo le sedi di gara di Milano, Livigno, Predazzo e Cortina. Quattro luoghi, un solo ritmo, un’unica visione. Gli atleti sfilano nei siti più vicini a quelli in cui gareggeranno, trasformando la geografia dei Giochi in un unico palcoscenico condiviso. In linea con il protocollo Olimpico, la Parata si apre con la Grecia e si conclude con l’Italia, Paese ospitante, con i suoi 146 atleti, seguendo l’ordine alfabetico delle delegazioni. Le delegazioni partecipanti sono 92.

Sorpresa dalla sfilata della delegazione del Giappone a San Siro e a Cortina: tutti gli atleti avevano in mano una bandierina del Sol Levante e un tricolore italiano, un omaggio al Paese ospitante che arriva tre settimane dopo la visita a Tokyo della premier Giorgia Meloni. Il Giappone è presente a queste Olimpiadi invernali con 120 atleti, 47 uomini e 73 donne, che prendono parte a 13 sport. I portabandiera erano Wataru Morishige e Sena Tomita.