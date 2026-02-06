Milano-Cortina, siluro a Macron: "Ora capisci come si inaugura una Olimpiade?"

Allo stadio di San Siro, dopo le performance delle star della musica internazionale e italiana, entrano in scena i veri protagonisti: gli atleti delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La cerimonia prosegue con la tradizionale sfilata delle delegazioni, aperta come da consuetudine dalla Grecia e chiusa dall’Italia. Sopra il campo del Meazza risplendono i cinque cerchi olimpici dorati, mentre le luci blu avvolgono lo stadio creando un’atmosfera spettacolare e solenne.
La sfilata, però, diventa subito anche un evento social. In particolare, l’ingresso del Canada scatena una valanga di commenti ironici e divertiti: i giubbotti oversize degli atleti fanno discutere, tra chi li paragona a enormi sciarpe e chi li considera un capolavoro di stile. C’è chi ironizza sull’abbigliamento “troppo pesante” e chi invece elogia l’eleganza e l’aspetto dei modelli scelti per rappresentare il paese.
Molto apprezzata anche la formula della sfilata “diffusa”, che consente di includere atleti presenti in sedi diverse, rendendo la cerimonia più inclusiva. Grande entusiasmo anche per il Brasile, che conquista il pubblico con un ingresso dinamico fatto di danza e movimenti ispirati alla capoeira. Ma c'è stato spazio anche per una stoccata al presidente francese: "Heilà Macron riesci a capire come sono fatte le inaugurazioni per eventi sportivi?".