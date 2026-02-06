Milano-Cortina, siluro a Macron: "Ora capisci come si inaugura una Olimpiade?"

Allo stadio di San Siro, dopo le performance delle star della musica internazionale e italiana, entrano in scena i veri protagonisti: gli atleti delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La cerimonia prosegue con la tradizionale sfilata delle delegazioni, aperta come da consuetudine dalla Grecia e chiusa dall’Italia. Sopra il campo del Meazza risplendono i cinque cerchi olimpici dorati, mentre le luci blu avvolgono lo stadio creando un’atmosfera spettacolare e solenne.

La sfilata, però, diventa subito anche un evento social. In particolare, l’ingresso del Canada scatena una valanga di commenti ironici e divertiti: i giubbotti oversize degli atleti fanno discutere, tra chi li paragona a enormi sciarpe e chi li considera un capolavoro di stile. C’è chi ironizza sull’abbigliamento “troppo pesante” e chi invece elogia l’eleganza e l’aspetto dei modelli scelti per rappresentare il paese.