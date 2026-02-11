Milano-Cortina, terrore a Livigno: snowborder cade a terra e rimane immobile per 10 minuti

Attimi di terrore durante i Giochi di Milano Cortina. Nella giornata di mercoledì 11 febbraio, la snowboarder cinese Liu Jiayu è caduta rovinosamente durante le qualificazioni dell'halfpipe a Livigno. La 33enne è stata portata via in barella dopo aver picchiato violentemente il braccio sinistro e la spalla, per poi cadere all'indietro. L'incidente ha bloccato la gara per circa 10 minuti, necessari per l'intervento dei soccorsi. L'americana Chloe Kim si è classificata prima nelle qualificazioni e accederà alla finale di giovedì sera.
Come mostrano alcuni filmati diffusi sul web, la sequenza è impressionante: l’atleta è caduta sull’ultimo salto della seconda run, mentre cercava la prestazione necessaria a centrare la qualificazione alla finale. Il disastro visto in gara, e che ha coinvolto la cinese, è noto nel gergo dello snowboard come "Scorpion". Al momento niente trapela da parte della squadra che non ha ancora dato riscontri o informazioni in merito allo stato di salute di Jiayu.
Milano-Cortina, si sveglia con 2 vertebre fratturate: Bolton, esclusione-chocLa squadra olimpica australiana di snowboard è stata scossa dal trasferimento in elicottero di Cam Bolton a Milan...
Solo qualche giorno fa un’altra atleta, la sciatrice statunitense Lindsey Vonn è stata vittima di una brutta caduta che le ha causato la frattura complessa alla tibia della gamba sinistra. La situazione "è stabile", ha fatto sapere la campionessa del Minnesota in un lungo post su Instagram, "ma richiederà più interventi chirurgici per essere risolta correttamente".