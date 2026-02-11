Milano-Cortina, terrore a Livigno: snowborder cade a terra e rimane immobile per 10 minuti

Attimi di terrore durante i Giochi di Milano Cortina. Nella giornata di mercoledì 11 febbraio, la snowboarder cinese Liu Jiayu è caduta rovinosamente durante le qualificazioni dell'halfpipe a Livigno. La 33enne è stata portata via in barella dopo aver picchiato violentemente il braccio sinistro e la spalla, per poi cadere all'indietro. L'incidente ha bloccato la gara per circa 10 minuti, necessari per l'intervento dei soccorsi. L'americana Chloe Kim si è classificata prima nelle qualificazioni e accederà alla finale di giovedì sera.

Come mostrano alcuni filmati diffusi sul web, la sequenza è impressionante: l’atleta è caduta sull’ultimo salto della seconda run, mentre cercava la prestazione necessaria a centrare la qualificazione alla finale. Il disastro visto in gara, e che ha coinvolto la cinese, è noto nel gergo dello snowboard come "Scorpion". Al momento niente trapela da parte della squadra che non ha ancora dato riscontri o informazioni in merito allo stato di salute di Jiayu.