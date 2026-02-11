Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, terrore a Livigno: snowborder cade a terra e rimane immobile per 10 minuti

mercoledì 11 febbraio 2026
Milano-Cortina, terrore a Livigno: snowborder cade a terra e rimane immobile per 10 minuti

1' di lettura

Attimi di terrore durante i Giochi di Milano Cortina. Nella giornata di mercoledì 11 febbraio, la snowboarder cinese Liu Jiayu è caduta rovinosamente durante le qualificazioni dell'halfpipe a Livigno. La 33enne è stata portata via in barella dopo aver picchiato violentemente il braccio sinistro e la spalla, per poi cadere all'indietro. L'incidente ha bloccato la gara per circa 10 minuti, necessari per l'intervento dei soccorsi. L'americana Chloe Kim si è classificata prima nelle qualificazioni e accederà alla finale di giovedì sera.

Come mostrano alcuni filmati diffusi sul web, la sequenza è impressionante: l’atleta è caduta sull’ultimo salto della seconda run, mentre cercava la prestazione necessaria a centrare la qualificazione alla finale. Il disastro visto in gara, e che ha coinvolto la cinese, è noto nel gergo dello snowboard come "Scorpion". Al momento niente trapela da parte della squadra che non ha ancora dato riscontri o informazioni in merito allo stato di salute di Jiayu.

Milano-Cortina, si sveglia con 2 vertebre fratturate: Bolton, esclusione-choc

La squadra olimpica australiana di snowboard è stata scossa dal trasferimento in elicottero di Cam Bolton a Milan...

Solo qualche giorno fa un’altra atleta, la sciatrice statunitense Lindsey Vonn è stata vittima di una brutta caduta che le ha causato la frattura complessa alla tibia della gamba sinistra. La situazione "è stabile", ha fatto sapere la campionessa del Minnesota in un lungo post su Instagram, "ma richiederà più interventi chirurgici per essere risolta correttamente".

Milano-Cortina, la 19enne Beltowska minacciata di morte: il caso funesta i Giochi

Una violenza così cieca e immotivata sui social la si era registrata, fino a oggi, solo nei commenti su calcio e ...
tag
liu jiayu
milano-cortina

Rosiconi Milano-Cortina, fango su Sighel: "Sbruffone, arrogante". Insulti all'italiano

Milano-Cortina Milano-Cortina, la gioia dei fan per Tina e Milo: le mascotte dei Giochi

La donna dei record Arianna Fontana, il filo non si spezza mai: 20 anni come nessuno mai

ti potrebbero interessare

Juve-Lazio, l'elogio imbarazzante a Open Var: "Due grandissimi varisti"

Juve-Lazio, l'elogio imbarazzante a Open Var: "Due grandissimi varisti"

Redazione
Jannik Sinner irriso da Rafa Nadal, poi lo spagnolo cancella tutto: esplode il caso

Jannik Sinner irriso da Rafa Nadal, poi lo spagnolo cancella tutto: esplode il caso

Redazione
Milano-Cortina, fango su Sighel: "Sbruffone, arrogante". Insulti all'italiano

Milano-Cortina, fango su Sighel: "Sbruffone, arrogante". Insulti all'italiano

Milano-Cortina, Laegreid chiede perdono per le corna? La ex lo umilia: finisce male

Milano-Cortina, Laegreid chiede perdono per le corna? La ex lo umilia: finisce male