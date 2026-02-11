Milano-Cortina, si sveglia con 2 vertebre fratturate: Bolton, esclusione-choc

La squadra olimpica australiana di snowboard è stata scossa dal trasferimento in elicottero di Cam Bolton a Milano, dopo aver riportato due fratture alle vertebre del collo in allenamento. Questo ha posto fine alla partecipazione ai Giochi invernali di Milano-Cortina del veterano. Il 35enne, alla sua quarta partecipazione alle Olimpiadi, è caduto lunedì mentre si allenava per la gara di snowboard cross, ma il giorno dopo si è svegliato con un dolore al collo sempre più forte. La star dello snowboard è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato due fratture, per poi essere trasportato dalla montagna in elicottero insieme a un dirigente della squadra per ulteriori cure. Alisa Camplin, capo missione della squadra, ha affermato che Bolton era di buon umore nonostante la gravità dell'infortunio e che era stato raggiunto dalla moglie.

"Cam voleva far capire ai suoi compagni di squadra cosa stava succedendo e che stava bene ed era ben assistito", ha detto a Livigno. "Sa quanto seriamente prendiamo il processo di supporto nei suoi confronti e la comunicazione è stata davvero ottima. Sono orgoglioso del livello di assistenza". Si tratta del quarto infortunio che colpisce la squadra australiana: la favorita per la medaglia Laura Peel si è infortunata al ginocchio durante un ritiro di allenamento pre-olimpico, mentre la giovane sciatrice freeskier Daisy Thomas ha subito anch'essa un infortunio al ginocchio in seguito a una caduta. Anche l'olimpionica di snowboard halfpipe Misaki Vaughan è stata esclusa dal suo debutto dopo aver battuto la testa durante l'allenamento di lunedì. In base ai protocolli della squadra per gli infortuni alla testa, il ventenne non potrà partecipare per un minimo di sette giorni.

