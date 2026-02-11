Milano-Cortina, la 19enne Beltowska minacciata di morte: il caso funesta i Giochi

Una violenza così cieca e immotivata sui social la si era registrata, fino a oggi, solo nei commenti su calcio e tennis (politica esclusa, ovviamente). Forse però la febbre da Olimpiadi invernali ha scatenato il peggio tra i tifosi della Polonia, che si sono scatenati in insulti e addirittura minacce all'indirizzo di Pola Beltowska.

La 19enne, che a Milano-Cortina ha partecipato ai suoi primi Giochi in carriera, martedì sera ha fallito la sua prova nella gara di salto con gli sci a squadre miste. "Solo", si fa per dire, 82 metri: un risultato deludente che ha portato alla esclusione della sua Nazionale dalla finale. Ne è nata una vera e propria shitstorm nei suoi confronti sui social, con i tifosi incuranti della sua giovane età, della sua inesperienza e della sua emozione. Una bruttissima pagina sportiva.

"Non leggo i commenti in rete, ma ricevo messaggi privati talmente oltraggiosi da essere incredibili - ha confessato l'atleta polacca -. È un odio tale che non avrei mai immaginato che le persone potessero nutrirne così tanto nei miei confronti. Vengo insultata pesantemente da testa ai piedi".