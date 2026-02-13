Arianna Fontana, un video clamoroso: 28 anni fa...

Un oro nella staffetta mista e un argento nei 500, Arianna Fontana è entrata così nella storia eguagliando il record di medaglie di Mangiarotti. E oggi, dopo i tanti successi, spunta un video che la ritrae a 7 anni, già pattinatrice di short track. "Vinci la coppa?" chiesero ad Arianna bambina, "Credo di sì" rispose lei senza esitare. Più che una profezia la sua è bravura, impegno e costanza.

La 35enne di Sondrio ha detto si essere "senza parole. Essere qua oggi, competitiva, non era una cosa scontata. A ottobre mi sono fatta male e non ho potuto preparare i 500 come avrei voluto. Non so come siamo riusciti a recuperare, a 35 anni, a combattere contro le più forti che hanno anche 10 anni meno di me. In pochi mesi abbiamo fatto qualcosa di unico".