Arianna Fontana e la rottura col team-Italia: il video dal Villaggio olimpico che spiega tutto

L'hanno definita "separata in casa", Arianna Fontana. E c'è un video, condiviso dal marito Anthony Lobello su Instagram, che conferma in pieno questa sensazione.

Siamo nel Villaggio olimpico di Milano-Cortina. La stella dello short track azzurro, che a questi Giochi invernali ha conquistato un oro nella staffetta mista e un argento nei 500 metri pareggiando il record italiano di medaglie alle Olimpiadi (13 da Torino 2006 a oggi, come il leggendario Mangiarotti), cammina con il sorriso sulle labbra attorniata da due sole figure.

Una è quella, appunto, di Lobello. L'altro è Alekos Zugnoni. Il grande pubblico non lo conosce, ma gli addetti ai lavori sì, eccome: un osteopata, un "mago" del settore, componente storico del team ristretto della Fontana. Sono loro tre, e basta. Lavorano, di fatto, in autonomia rispetto alla Federazione dopo le gravissime, dolorose accuse che la stessa Fontana ha rivolto a due compagni di squadra, che a suo dire l'avrebbero fatta cadere volontariamente in allenamento. Una vicenda finita con l'assoluzione dei due atleti davanti al Tribunale della Fisg, conclusione che ha reso di fatto irrecuperabile il rapporto.

Arianna, Anthony e Alekos da una parte, tutti gli altri azzurri dall'altra. Da 8 anni si sono trasferiti negli Stati Uniti, dove si allenano. Pietro Sighel, che ha vinto con la Fontana l'oro nella staffetta, lo ha fatto notare polemicamente in una intervista a Repubblica: "Ma chi la conosce, Arianna Fontana? Da otto anni si allena all'estero, ha scelto così. Di sicuro, con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista. Brave le nostre ragazze che sono cresciute senza di lei". Boom. Una polemica clamorosa, fatta scoppiare in quella che doveva essere una festa. Ma non è una novità, tutti sapevano dei rapporti tesi nella squadra. Il video, un divertissement social, lo testimonia perfettamente. Si parla di "Team A", dove la "A" sta per Arianna. Di "dream team", lo stesso di 4 anni fa ai Giochi di Pechino 2022 dove la 35enne pattinatrice di Sondrio aveva vinto l'oro nei 500, l'argento nei 1.500, un altro argento nella staffetta mista 2.000 metri.

Alekos e Anthony, giovedì sera, erano gli unici a far festa con Arianna in un mare di olandesi. Sotto al podio, nessun componente della squadra azzurra. Un segnale di lontananza sportiva, professionale e umana inequivocabile.