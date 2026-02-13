Arianna Fontana, chi è Anthony Lobello: il ruolo del marito nella rottura con la Federazione

Accanto ad Arianna Fontana, da anni, c’è una presenza silenziosa ma decisiva: Anthony Lobello. Marito e allenatore, è l’uomo che condivide con lei ogni scelta, ogni traguardo e ogni sacrificio. Nato negli Stati Uniti, ex pattinatore di short track, Lobello ha vestito prima la maglia americana e poi, dal 2014, quella azzurra. Oggi è il punto di riferimento tecnico e personale della campionessa più medagliata della storia olimpica italiana negli sport invernali (al pari di Edoardo Mangiarotti).
La loro storia comincia ai Giochi di Torino 2006. Lei ha 15 anni, lui 21, entrambi immersi nel mondo del ghiaccio e delle ambizioni olimpiche. Da quell’incontro nasce un legame che cresce insieme alle rispettive carriere. Nel 2012 Anthony ottiene la cittadinanza italiana e due anni più tardi gareggia a Sochi con la nazionale azzurra. Il 2014 è anche l’anno del matrimonio, celebrato con una cerimonia riservata sulle rive del lago di Colico.
Conclusa l’esperienza agonistica, Lobello sceglie di seguire Arianna come tecnico a tempo pieno. Una decisione delicata, che la coppia ha saputo gestire fissando confini precisi. "Alle 18 non parliamo più di pattinaggio o di allenamento", ha raccontato lei, "una volta a settimana usciamo a cena, o a teatro, o a fare una passeggiata o qualcosa del genere. Cerchiamo solo di separare bene le due figure: allenatore e atleta, marito e moglie".
Negli anni non sono mancate tensioni e divergenze con la Federazione, ma i due hanno sempre fatto quadrato, definendosi "uniti contro tutti". Un’alleanza che si è rivelata vincente anche in vista di Milano-Cortina 2026, dove Fontana si presenta ancora una volta tra le protagoniste più attese. Sul ghiaccio c’è la campionessa, a bordo pista l’allenatore. Nella vita, una coppia che ha fatto dell’equilibrio la propria forza.