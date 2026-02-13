Arianna Fontana, chi è Anthony Lobello: il ruolo del marito nella rottura con la Federazione

Accanto ad Arianna Fontana, da anni, c’è una presenza silenziosa ma decisiva: Anthony Lobello. Marito e allenatore, è l’uomo che condivide con lei ogni scelta, ogni traguardo e ogni sacrificio. Nato negli Stati Uniti, ex pattinatore di short track, Lobello ha vestito prima la maglia americana e poi, dal 2014, quella azzurra. Oggi è il punto di riferimento tecnico e personale della campionessa più medagliata della storia olimpica italiana negli sport invernali (al pari di Edoardo Mangiarotti).

La loro storia comincia ai Giochi di Torino 2006. Lei ha 15 anni, lui 21, entrambi immersi nel mondo del ghiaccio e delle ambizioni olimpiche. Da quell’incontro nasce un legame che cresce insieme alle rispettive carriere. Nel 2012 Anthony ottiene la cittadinanza italiana e due anni più tardi gareggia a Sochi con la nazionale azzurra. Il 2014 è anche l’anno del matrimonio, celebrato con una cerimonia riservata sulle rive del lago di Colico.