Libero logo
Milano-Cortina
Federica Brignone
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, dopo l'oro non risponde al cancelliere Merz: senza precedenti

di
Libero logo
venerdì 13 febbraio 2026
Milano-Cortina, dopo l'oro non risponde al cancelliere Merz: senza precedenti

1' di lettura

Un incredibile fuoriprogramma ai Giochi invernali. Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha cercato di congratularsi telefonicamente con l’atleta di slittino Max Langenhan dopo la medaglia d’oro conquistata nel singolo, ma la telefonata non è andata a buon fine. Già, non ha risposto.

Secondo quanto raccontato dallo sportivo, mentre stava festeggiando con amici e familiari e guardava un video di congratulazioni, sul suo telefono è comparso un numero sconosciuto. Abituato a ignorare chiamate di truffatori o bot, Langenhan non ha risposto subito. Solo in seguito ha scoperto che si trattava del cancelliere Merz. Langenhan ha poi chiesto pubblicamente scusa: "Caro Friedrich… eh, signor Merz, mi dispiace molto. Forse riusciremo a parlare nei prossimi giorni, In ogni caso, sono davvero orgoglioso di aver rappresentato la Germania".

Arianna Fontana, chi è Anthony Lobello: il ruolo del marito nella rottura con la Federazione

Accanto ad Arianna Fontana, da anni, c’è una presenza silenziosa ma decisiva: Anthony Lobello. Marito e all...

Il campione ha poi spiegato il motivo della sua gaffe: "Ho fatto una gaffe… ammetto di aver dormito pochissimo ma questo non rende le cose migliori. Ho rifiutato la chiamata perché non rispondo a contatti che non sono registrati nella mia rubrica. E si è scoperto che era Friedrich Merz…". E sicuramente se lo ricorderà per tutta la vita e la prossima volta farà più attenzione quando vedrà un numero sconosciuto sul suo telefonino. 

Arianna Fontana e la rottura col team-Italia: il video dal Villaggio olimpico che spiega tutto

L'hanno definita "separata in casa", Arianna Fontana. E c'è un video, condiviso dal marito Anth...
tag
milano-cortina

La polemica Milano-Cortina, Laura Pausini a valanga: "Critiche per l'inno? Due persone mi hanno detto..."

Pioggia di medaglie azzurre Milano-Cortina, Michela Moioli di bronzo nello snowboard cross: ospedale, rimonta e miracolo

Vil denaro Milano-Cortina, rissa tra le francesi: "Hai usato la mia carta di credito!"

ti potrebbero interessare

Milano-Cortina, Laura Pausini a valanga: "Critiche per l'inno? Due persone mi hanno detto..."

Milano-Cortina, Laura Pausini a valanga: "Critiche per l'inno? Due persone mi hanno detto..."

Milano-Cortina, Michela Moioli di bronzo nello snowboard cross: ospedale, rimonta e miracolo

Milano-Cortina, Michela Moioli di bronzo nello snowboard cross: ospedale, rimonta e miracolo

Milano-Cortina, rissa tra le francesi: "Hai usato la mia carta di credito!"

Milano-Cortina, rissa tra le francesi: "Hai usato la mia carta di credito!"

Claudio Savelli
Milano-Cortina, il pattinatore investe e travolge il cameraman: finisce malissimo

Milano-Cortina, il pattinatore investe e travolge il cameraman: finisce malissimo