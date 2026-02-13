Milano-Cortina, dopo l'oro non risponde al cancelliere Merz: senza precedenti

Un incredibile fuoriprogramma ai Giochi invernali. Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha cercato di congratularsi telefonicamente con l’atleta di slittino Max Langenhan dopo la medaglia d’oro conquistata nel singolo, ma la telefonata non è andata a buon fine. Già, non ha risposto.
Secondo quanto raccontato dallo sportivo, mentre stava festeggiando con amici e familiari e guardava un video di congratulazioni, sul suo telefono è comparso un numero sconosciuto. Abituato a ignorare chiamate di truffatori o bot, Langenhan non ha risposto subito. Solo in seguito ha scoperto che si trattava del cancelliere Merz. Langenhan ha poi chiesto pubblicamente scusa: "Caro Friedrich… eh, signor Merz, mi dispiace molto. Forse riusciremo a parlare nei prossimi giorni, In ogni caso, sono davvero orgoglioso di aver rappresentato la Germania".
Il campione ha poi spiegato il motivo della sua gaffe: "Ho fatto una gaffe… ammetto di aver dormito pochissimo ma questo non rende le cose migliori. Ho rifiutato la chiamata perché non rispondo a contatti che non sono registrati nella mia rubrica. E si è scoperto che era Friedrich Merz…". E sicuramente se lo ricorderà per tutta la vita e la prossima volta farà più attenzione quando vedrà un numero sconosciuto sul suo telefonino.