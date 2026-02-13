Milano-Cortina, il pattinatore investe e travolge il cameraman: finisce malissimo

Durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nel corso di una semifinale dei 1000 metri short track speed skating, si è verificato un incidente spettacolare e pericoloso. Il pattinatore canadese Felix Roussel, mentre tentava un cambio di corsia nelle fasi finali, ha perso il controllo scivolando sul ghiaccio. Alle sue spalle arrivava il cinese Liu Shaoang, con un possibile contatto (difficile da valutare data l'alta velocità), che ha contribuito alla caduta del canadese.

Nella traiettoria incontrollata, Roussel ha travolto un cameraman che si trovava in pista, munito di pattini, per effettuare riprese ravvicinate della gara. L’addetto ai lavori è stato investito in pieno, cadendo pesantemente sul ghiaccio a petto in giù. È rimasto steso e visibilmente dolorante per qualche istante, mentre il pattinatore non si è fermato. L'episodio ha creato brividi tra il pubblico, ma fortunatamente sembra essersi risolto in un forte spavento per il tecnico, senza gravi conseguenze riportate.Nonostante la dinamica al limite, i giudici non hanno ravvisato un contatto sanzionabile e non hanno applicato penalità o revisioni (nemmeno con eventuale VAR).