Milano-Cortina, bollori al villaggio olimpico: il caso dei preservativi

Clamoroso: i preservativi disponibili al villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo sono già finiti, ancora prima della metà dei Giochi invernali, secondo quanto riportato dal quotidiano italiano La Stampa. Diverse migliaia di preservativi con il logo olimpico erano stati messi a disposizione gratuita degli atleti, ma a Cortina sono tutti esauriti. Non è chiaro se verranno riforniti.
Circa 2.900 atleti gareggeranno ai Giochi invernali, che si svolgeranno fino al 22 febbraio, e quelli delle gare di montagna spesso soggiornano a Cortina. Un altro villaggio si trova a Milano per le gare di pattinaggio. Ora è consuetudine, sia ai Giochi estivi che a quelli invernali, fornire preservativi nei villaggi olimpici per ragioni sanitarie. "La salute prima di tutto: prevenzione e buonsenso", aveva dichiarato il governatore lombardo Attilio Fontana.
Questo è stato fatto per la prima volta nel 1988 ai Giochi estivi di Seul. Si dice che ai Giochi del 2024 di Parigi siano stati forniti circa 300.000 preservativi, secondo quanto riportato. La Stampa ha citato un atleta, che ha preferito restare anonimo, che ha dichiarato: "Le scorte sono finite in soli tre giorni. Ci hanno promesso che ne arriveranno altre. Ma chissà quando?". E intanto nei villaggi si torna a passare il tempo giocando con la play station, aspettando nuove scorte.