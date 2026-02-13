Milano-Cortina, esplode lo scandalo per l'oro alla Francia nella danza sul ghiaccio

Madison Chock ed Evan Bates, la coppia statunitense sposata e tre volte campioni del mondo in carica, hanno conquistato la medaglia d’argento nella danza sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, realizzando – a loro dire – la migliore performance individuale della carriera olimpica. Tuttavia, il secondo posto ha scatenato una vera bufera di polemiche, con accuse di irregolarità nel sistema di giudizio.La medaglia d’oro è andata a sorpresa alla coppia francese Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, vincitori per un margine strettissimo di 1,43 punti complessivi (225,82 contro 224,39). La controversia ruota attorno ai punteggi della giudice francese Jézabel Dabouis: nella free dance, ha assegnato ai connazionali 137,45 punti (tra i più alti del panel) e agli americani solo 129,74 (il più basso tra i nove giudici, unico sotto i 130).

Questo divario di quasi 8 punti ha ribaltato l’esito: senza il suo voto, Chock e Bates avrebbero vinto l’oro.Cinque dei nove giudici hanno piazzato gli americani al primo posto nella free dance, ma il sistema aggregato ha premiato i francesi. Sui social e nei media esplode l’indignazione: Dabouis è accusata di aver “gonfiato” i punteggi francesi in più occasioni, inclusa la Grand Prix Final di dicembre, mentre penalizzava gli avversari.