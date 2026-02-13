Milano-Cortina, Salvini disinnesca lo sciopero: "Precettazione"

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo da Milano il 13 febbraio 2026, ha annunciato l’imminente precettazione per gli scioperi nel trasporto aereo programmati per il 16 febbraio e il 7 marzo 2026. L’obiettivo è scongiurare disagi durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 (in corso) e le imminenti Paralimpiadi. Salvini ha affermato: “Stiamo lavorando alla precettazione, il cui testo arriverà a minuti, per evitare l’agitazione durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi”.

Poi il ministro ha spiegato i motivi della sua scelta: “Non vogliamo danneggiare – aggiunge il ministro dei Trasporti – un'immagine di positività ed efficienza che l'Italia sta dando grazie al lavoro di tutti”. Il ministro ha ribadito l’intenzione di bilanciare diritti: “Usciremo con quello che la Commissione di Garanzia ci ha chiesto di fare e che la legge mi permette di fare. Noi vogliamo garantire il diritto allo sciopero ma non durante lo svolgimento di una manifestazione che 2 miliardi di persone stanno guardando".