Milano-Cortina, è una donna ma si identifica uomo: scandalo in telecronaca

Una storia grottesca, figlia - purtroppo - del nostro tempo. La NBC ha cancellato tutti i filmati che ritraggono Elis Lundholm, che ha gareggiato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il motivo? Si tratta di un'atleta trangender, nata donna ma che si identifica uomo. Lo sciatore, per via delle regole dei Giochi Olimpici, deve gareggiare con le donne. Lo svedese, infatti, non ha iniziato una terapia ormonale sostitutiva, né ha effettuato interventi chirurgici di modifica del genere che ne cambiano il sesso anche dal punto di vista legale.

Ebbene, i telecronisti della NBC si sono rivolti a lui sempre e soltanto utilizzando il pronome "she", ovvero lei. E, nell'era dei deliri woke, la rete televisiva si è dovuta scusare. E ha subito provveduto a cancellare ogni prova degli errori in diretta, eliminando tutti i video della prova dalle sue piattaforme e dai suoi profili sui social. "Oggi abbiamo trasmesso in streaming un feed internazionale con commentatori non appartenenti alla NBCUniversal che hanno attribuito il genere sbagliato all'olimpionico Elis Lundholm – recita la nota diffusa al riguardo –. Ci scusiamo con Elis e con i nostri spettatori e abbiamo rimosso la riproduzione di quel feed".