Milano-Cortina, Ilia Malinin e il messaggio choc prima del crollo: "Il tuo piccolino è stanco, mamma"

Ilia Malinin, il 21enne pattinatore artistico statunitense soprannominato "Quad God" per aver eseguito il quadruplo Axel e riportato in gara il backflip (salto mortale all'indietro vietato per decenni e riammesso di recente), ha vissuto un dramma sportivo e umano alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver entusiasmato nel concorso a squadre – contribuendo all'oro del Team USA con un'esecuzione storica del backflip – era considerato favorito per la medaglia individuale, quasi imbattibile secondo i bookmakers.Venerdì sera, però, la gara individuale si è trasformata in un crollo: due cadute, mancato quadruplo Axel e ottavo posto finale, il peggior risultato in quattro anni.

Non si è trattato solo di errori tecnici, ma di un'implosione emotiva sotto pressioni disumane, paragonabile a quanto vissuto da Simone Biles o altri giovani talenti gettati sotto i riflettori con aspettative da predestinati.I repost su TikTok nelle ore precedenti la gara, rimasti visibili sul suo profilo come una richiesta d'aiuto urlata, rivelano un abisso interiore: un ragazzo fragile, stremato, lontano dalla stella luminosa che il mondo vedeva. Tra i messaggi più toccanti: "Niente fa più male che dare il massimo e comunque non essere abbastanza bravo", "Quando torno a casa, entro nella mia stanza e i miei occhi cominciano a piangere perché nessuno sa quanto duramente ci sto provando".