Milano-Cortina, rissa senza precedenti nel curling: "Bari", "La scopa mettitela...":

Il curling, sport noto per la sua compostezza e fair play, ha vissuto venerdì sera uno dei momenti più tesi della storia olimpica recente. Durante il round robin maschile tra Svezia e Canada, la partita è degenerata in un acceso battibecco con proteste, video-replay e insulti che hanno fatto il giro del web e scatenato un caso nazionale in Svezia.La tensione è esplosa fin dalle prime end: gli svedesi hanno chiesto agli arbitri di controllare i canadesi, convinti che toccassero le stone due volte durante il rilascio. I canadesi hanno risposto con la stessa accusa, alzando il clima sul ghiaccio.Il punto di non ritorno è arrivato al nono end, con il Canada avanti 7-6.

Il third canadese Marc Kennedy ha rilasciato la stone prima della hog line, ma le immagini replay mostrano chiaramente che la spinge con un dito per correggerne la traiettoria. Gli svedesi hanno gridato al fallo: "L'hai toccata due volte e l'avevi già fatto", ha accusato il third svedese Oskar Eriksson. La replica di Kennedy è stata immediata e rude: "Te ne devi andare affan…". Eriksson ha ribattuto: "Alla fine della partita ti faccio vedere il video".