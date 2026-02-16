Federica Brignone, lo sfogo: "Scappare, il più lontano possibile". Sci italiano in ansia

"Non ho cercato di vincere un oro: ero qua per fare il massimo, l'ho voluto in un altro modo". Lo ha detto la sciatrice azzurra Federica Brignone, in conferenza stampa a Casa Italia a Cortina d'Ampezzo. "Ci sono delle cose che non possiamo controllare - ha aggiunto Brignone - ma possiamo sempre decidere come reagire. Se io il 3 aprile avessi reagito male, probabilmente l'operazione non sarebbe andata così e probabilmente non sarei qua, o non sarei mai tornata a camminare in maniera corretta".
"Mi han detto 'guarda, c'è il presidente, è venuto a vederci' e ho detto 'meno male non ho fatto una figuraccia'. La prima cosa che ho pensato è quella", ha chiarito Brignone. La valdostana è stata l'unica olimpionica della storia a ricevere l'abbraccio del capo dello Stato all'arrivo. "È veramente una persona umilissima e con noi atleti si è sempre comportato con rispetto e un'umiltà che a me piace moltissimo", ha detto l'azzurra olimpionica.
Poi una confessione sul futuro. "Sono indecisa se scappare, prendere un aereo e andare più lontano possibile - ha rivelato Brignone -. E lo farò, però non so se farlo subito e sparire: da una parte vorrei, dall'altra so che non è la cosa giusta da fare. Cercherò di selezionare e imparare a dire no più spesso, a ritagliarmi le mie cose e continuare a essere molto ligia con me stessa - ha aggiunto Brignone -. Il problema è come gli altri mi vedono: io non voglio cambiare comportamento, voglio andare a bere il caffè con le mie amiche nello stesso posto e andare a cena a casa mia". Per l'azzurra "la fortuna è che a casa mia in Valle d'Aosta la gente è abituata a vedermi fare queste cose: non ho mai fatto una vita da vip, ho sempre fatto il torneo di beach volley del paese, vado alla festa del paese a ballare con i signori il liscio. Tutte queste cose voglio continuare a farle - ha concluso - e spero che la gente mi lasci continuare a farle". Parole, quelle della Brignone, molto evocative. Parole che fanno pensare all'ipotesi che il ritiro, dopo i recenti e impareggiabili trionfi, possa anche essere una ipotesi...