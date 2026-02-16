Federica Brignone, lo sfogo: "Scappare, il più lontano possibile". Sci italiano in ansia

"Non ho cercato di vincere un oro: ero qua per fare il massimo, l'ho voluto in un altro modo". Lo ha detto la sciatrice azzurra Federica Brignone, in conferenza stampa a Casa Italia a Cortina d'Ampezzo. "Ci sono delle cose che non possiamo controllare - ha aggiunto Brignone - ma possiamo sempre decidere come reagire. Se io il 3 aprile avessi reagito male, probabilmente l'operazione non sarebbe andata così e probabilmente non sarei qua, o non sarei mai tornata a camminare in maniera corretta".

"Mi han detto 'guarda, c'è il presidente, è venuto a vederci' e ho detto 'meno male non ho fatto una figuraccia'. La prima cosa che ho pensato è quella", ha chiarito Brignone. La valdostana è stata l'unica olimpionica della storia a ricevere l'abbraccio del capo dello Stato all'arrivo. "È veramente una persona umilissima e con noi atleti si è sempre comportato con rispetto e un'umiltà che a me piace moltissimo", ha detto l'azzurra olimpionica.