Federica Brignone, ecco James Mbaye: il modello di origini senegalesi

In tribuna, a fare il tifo per Federica Brignone, c'era anche il nuovo fidanzato. Si tratta di James Mbaye, il modello indicato come il nuovo fidanzato della campionessa azzurra da Il Resto del Carlino. Avvistato sull’Olympia delle Tofane proprio accanto alla famiglia della sciatrice, Mbaye è un modello di origini senegalesi che lavora tra Milano, la Germania e la Turchia. A confermare il legame, oltre alla sua presenza nel box dell'entourage, sono stati alcuni indizi social tra scorci di Cortina e video della gara e un dettaglio inconfondibile: un cappellino tigrato, simbolo iconico di Federica.

In ogni caso da entrambi i diretti interessati si preferisce tutelare la privacy: lui ha reso privato il suo profilo Instagram e lei, interrogata sul suo futuro, non si è sbilanciata più di tanto. "Una delle prime cose che voglio fare, e che dico da anni, è un viaggio. Stare via quanto voglio e dove voglio, senza impegni. Ma il mio sogno in questo momento è di continuare ad avere la mia vita e non cambiarla. Il mio grande sogno è che la mia vita rimanga la mia, non cambi per i miei risultati sportivi - ha ribadito in riferimento al dopo Olimpiadi - Non voglio cambiare comportamenti. La fortuna che ho è che a casa mia in Valle d'Aosta la gente è abituata a vedermi. Non ho mai fatto una vita da vip, ho sempre fatto le mie cose, dalle feste in paese ad andare a bere un caffè con le amiche. Tutte queste cose voglio continuare a farle".

E sulla possibilità di un film su di lei: "Il film sulla mia storia? Io l'attrice non la faccio, questo sia chiaro per tutti. C'è qualcosa che parla della mia storia da atleta. È partito tutto l'anno scorso, volevamo raccontare chi sono. È un progetto che si sta sviluppando ma non è un film o una fiction, ci sono solo immagini vere, è più un docureality. Se uscirà, e io spero che esca, secondo me sarà una cosa bellissima. Viene fuori come non ho preparato le Olimpiadi quest'anno, mi sarebbe piaciuto raccontare una storia normale, purtroppo raccontiamo qualcos'altro ma sarà comunque bello".

