Jannik Sinner, "ho fatto scelte sbagliate": un pesante sfogo a notte fonda

La sconfitta contro Jakub Mensik nei quarti dell’Atp 500 di Doha ha sorpreso per come è arrivata e per il contesto in cui è piovuta. Dopo il ko, Jannik Sinner si è prestato a uno sfogo notturno, parole con cui ha analizzato la propria - deludente - prestazione. A riportarne i dettagli è La Stampa, che ricostruisce quanto detto a notte fonda dal ragazzo di San Candido, una esplicita ammissione degli errori che lo hanno condannato nei momenti chiave.

Il precedente più recente risale alla finale degli Australian Open contro Novak Djokovic. In entrambe le occasioni Sinner ha raccolto più punti dell’avversario, ma ha pagato la gestione delle palle break: 16 su 18 non sfruttate in Australia, 2 su 7 in Qatar. A Doha, sul centrale del Khalifa Complex, è apparso meno lineare del solito, spesso rivolto al proprio angolo.