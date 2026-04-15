Carlos Alcaraz, il crollo psicologico: "Perché ho dubbi su me stesso"

Una vittoria convincente contro Otto Virtanen, al via del torneo di Barcellona, dopo la delusione per il k.o. in finale a Montecarlo contro Jannik Sinner. È partito bene Carlos Alcaraz, al via del torneo Atp 500 di Barcellona, facendolo con una vittoria contro il finlandese ed essendo ora pronto al match contro il ceco Tomas Machac. Intanto, tra campo e conferenza stampa, il numero due del mondo ha mostrato un lato molto umano, parlando apertamente sia delle condizioni fisiche sia delle difficoltà mentali legate alla pressione.

Durante il match d’esordio contro Virtanen, lo spagnolo ha dovuto ricorrere a un medical time out per un fastidio al polso e all’avambraccio. Nulla di nuovo, però, come ha spiegato lui stesso: "ha già avuto in passato e non è mai sfociato in nulla di grave". Una situazione da monitorare, ma che non sembra preoccupare più di tanto nel breve periodo. Molto più delicato, invece, il tema legato alla gestione emotiva, soprattutto fuori dal campo: “Sono una persona che forse guarda i social più del dovuto e sono una persona che si lascia influenzare dalle cose”.