Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Jannik Sinner, la profezia di Corrado Barazzutti: "Cosa accadrà a Parigi"

di Lorenzo Pastugliamercoledì 15 aprile 2026
Jannik Sinner, la profezia di Corrado Barazzutti: "Cosa accadrà a Parigi"

2' di lettura

“Sinner? Per me il favorito a Parigi è oramai lui, ha staccato Alcaraz”. Lo dice sicuro Corrado Barazzutti nell’intervista a La Repubblica, lanciando un messaggio chiaro. Dopo il trionfo di Montecarlo, l’ex capitano della Coppa Davis legge il momento dell’azzurro con grande lucidità, mettendo al centro soprattutto l’aspetto mentale: “Oggi Jannik è una spanna superiore anche ad Carlos — ha commentato nell’intervista — Ha imparato a giocare bene sulla terra rossa quanto sul cemento, se non meglio: è tutta una questione di testa. E la sua è speciale”. 

La questione non è solo tecnica, ma legata a un cambio di approccio, a una consapevolezza diversa dopo la sconfitta arrivata a Doha ai quarti di finale contro Jakub Mensik: “A febbraio ha deciso di svoltare — ha aggiunto Barazzutti — Ha detto a sé stesso che avrebbe fatto di tutto per migliorare: si è immerso totalmente nel lavoro”. Il salto di qualità si è visto soprattutto negli ultimi mesi: “Da Indian Wells ha avuto un’accelerazione incredibile — ha aggiunto l’ex tennista — Non credo si fermerà: sulla stagione della terra rossa che conta, Roma e Parigi, è chiaramente il favorito”. 

Jannik Sinner, la profezia di Paolo Bertolucci: "Cosa accadrà dopo Barcellona"

"Ci sono due uomini al comando Ma ricordiamoci che, come ha detto anche Sinner, loro giocano per i tornei, non per ...

Diversa invece la lettura su Alcaraz, che secondo Barazzutti sta vivendo una fase più complicata: “Carlos invece non mi ha convinto — ha aggiunto — forse ora non ha fiducia, al contrario del suo rivale che è solidissimo mentalmente”. Un aspetto emerso anche nella finale: “Nel tie-break avrebbe dovuto prendere la situazione in pugno. Invece ha commesso un doppio fallo”. Nonostante questo, il dualismo resta aperto: “Lo spagnolo è giovane, ha un talento enorme: continueranno ad alternarsi nel tempo”. Intanto però il presente parla italiano, e con una certezza sempre più evidente: “Jannik ha ritrovato una regolarità e una continuità che gli permettono di mantenere un livello altissimo”.

Un pensiero infine è andato anche a Matteo Berrettini, che domenica ha compiuto 30 anni, e Lorenzo Musetti: “Matteo sta lavorando bene, Lorenzo sulla terra può inserirsi nella lotta tra Sinner e Alcaraz. Stanno recuperando dagli infortuni, ci vuole solo un po' di pazienza. Ogni tanto qualche sconfitta ci può stare. Fidatevi dei nostri ragazzi. Agli Internazionali d'Italia ci divertiremo”.

Jannik Sinner, il segreto per vincere: si arriva, si cena e niente passeggiata

Sunshine Double e Monte Carlo, Jannik Sinner si gode i tre 1000 portati a casa da numero uno e ora è lì a ...
tag
jannik sinner

Tele...Raccomando Sinner-Alcaraz, il tennis consola gli italiani: cifre clamorose

A Montecarlo Jannik Sinner, la frase "sussurrata" a cena a Flavio Briatore

Terra rossa Jannik Sinner, Renzo Furlan non ha dubbi: "Perché può vincere il Roland Garros"

ti potrebbero interessare

Fabio Caressa spiana Adani e Cassano: "Poracci, che brutta fine"

Fabio Caressa spiana Adani e Cassano: "Poracci, che brutta fine"

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, la frase "sussurrata" a cena a Flavio Briatore

Jannik Sinner, la frase "sussurrata" a cena a Flavio Briatore

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, Renzo Furlan non ha dubbi: "Perché può vincere il Roland Garros"

Jannik Sinner, Renzo Furlan non ha dubbi: "Perché può vincere il Roland Garros"

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, "non si sentiva bene": cosa è successo a mamma Siglinde

Jannik Sinner, "non si sentiva bene": cosa è successo a mamma Siglinde

Lorenzo Pastuglia