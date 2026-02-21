Libero logo
sabato 21 febbraio 2026
Jannik Sinner, lo sfregio dalla Spagna: "Ora è ufficiale..."

1' di lettura

Dalla Spagna di Carlos Alcaraz partono bordate contro Jannik Sinner, ingenerosamente bollato come "in crisi" dopo lo stop in Qatar contro Jacob Mensik. A firmare l’affondo è Marca, che dopo la sconfitta ha titolato senza mezze misure: "Ora è ufficiale, Jannik Sinner è entrato in crisi".

Il quotidiano madrileno sottolinea la giornata negativa dell’azzurro, riconoscendo al tempo stesso i meriti del giovane ceco, autore della vittoria più prestigiosa della sua carriera. Nel mirino finiscono soprattutto i numerosi errori gratuiti, un’anomalia per un giocatore solido e continuo come Sinner, e un servizio apparso meno incisivo rispetto alla scorsa stagione.

Secondo Marca, l’eco della sconfitta con Novak Djokovic a Melbourne non si sarebbe ancora spenta. L’uscita contro un tennista fuori dalla top-10 del ranking Atp, evento rarissimo nel percorso recente dell’altoatesino, viene letta come un campanello d’allarme. Non solo. Il giornale punge anche sulle scelte di programmazione: "Inutile per Sinner arrivare in Qatar una settimana prima e per questa scelta rinunciare anche ad assistere alla cerimonia e ai Giochi olimpici di casa", concludono gli spagnoli, spargendo copiosamente veleno.

