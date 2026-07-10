Ancelotti, che bordata di Romario: "Vaffanc**o, è una vergogna. Gli strapperei il contratto"

In Brasile, la delusione per l'eliminazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro la Norvegia è ancora cocente. Dopotutto, quello dei Mondiali 2026, è il peggior risultato dei Verdeoro da Italia '90 e il titolo mondiale manca ormai da 24 anni. Molti parlano di una squadra che non è più quella ricca di campioni e di talento di una volta, ma c'è anche chi addossa tutte le responsabilità a Carlo Ancelotti. Tra questi c'è Romario, leggenda della nazionale brasiliana e campione del mondo a Usa '94.
In un intervento presso la televisione brasiliana, l'ex Barcellona si è scagliato senza freni contro l'allenatore italiano: "Straccerei subito il contratto. Finita la partita sarei andato nello spogliatoio e da presidente avrei detto: 'Bene, grazie mille ciao. Vaffanc**o. Fai causa se vuoi e vediamo come andrà a finire'. Non c'è alcun modo che Ancelotti possa continuare a essere l'allenatore della nazionale brasiliana dopo questo fiasco, questa vergogna che ha causato. Ve l'avevo detto nelle ultime tre puntate e lo ribadisco: una cosa così non esiste e qualcosa deve cambiare. Non è possibile ca**o".
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Ancelotti ha un contratto con il Brasile fino alla prossima Coppa del Mondo del 2030 e, dopo l'eliminazione con la Norvegia, ha escluso qualsiasi ipotesi di dimissioni: "Non penso finirà così, penso che questo sia l’inizio di un nuovo ciclo". Questa sconfitta "dovrà essere carburante per il futuro". La Seleção "non ha fatto un Mondiale spettacolare ma di sicuro un buon Mondiale”. Insomma, per la delusione di Romario, sembra proprio che Carletto non abbia alcuna intenzione di abbandonare i Verdeoro.