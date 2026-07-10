Ancelotti, che bordata di Romario: "Vaffanc**o, è una vergogna. Gli strapperei il contratto"

In Brasile, la delusione per l'eliminazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro la Norvegia è ancora cocente. Dopotutto, quello dei Mondiali 2026, è il peggior risultato dei Verdeoro da Italia '90 e il titolo mondiale manca ormai da 24 anni. Molti parlano di una squadra che non è più quella ricca di campioni e di talento di una volta, ma c'è anche chi addossa tutte le responsabilità a Carlo Ancelotti. Tra questi c'è Romario, leggenda della nazionale brasiliana e campione del mondo a Usa '94.

In un intervento presso la televisione brasiliana, l'ex Barcellona si è scagliato senza freni contro l'allenatore italiano: "Straccerei subito il contratto. Finita la partita sarei andato nello spogliatoio e da presidente avrei detto: 'Bene, grazie mille ciao. Vaffanc**o. Fai causa se vuoi e vediamo come andrà a finire'. Non c'è alcun modo che Ancelotti possa continuare a essere l'allenatore della nazionale brasiliana dopo questo fiasco, questa vergogna che ha causato. Ve l'avevo detto nelle ultime tre puntate e lo ribadisco: una cosa così non esiste e qualcosa deve cambiare. Non è possibile ca**o".