Jannik Sinner, il volto che non vorrebbe vedere in tribuna: "Sì, mi mette pressione"

Il successo assume un significato particolare anche alla luce dell'ultimo precedente tra i due, la semifinale degli Australian Open vinta dal serbo . Un confronto che l'altoatesino ha studiato a fondo: "Le nostre partite sono sempre molto, molto combattute. L'ultima l'aveva vinta lui in semifinale agli Australian Open. Ho cercato di apportare un paio di aggiustamenti, anche se qui sull'erba è molto difficile. Lui arrivava da una partita durissima contro Felix , una di quelle che credo ricorderemo per sempre su questo campo. Ho cercato di essere piuttosto aggressivo e di servire molto bene, cosa che oggi sono riuscito a fare. Dal mio punto di vista è il miglior ribattitore del nostro sport, quindi ho cercato di variare il più possibile. Sono davvero molto soddisfatto della mia prestazione di oggi".

Sinner ha poi sottolineato la crescita mostrata nel corso del torneo londinese e il lavoro svolto insieme al suo staff: "L'inizio del torneo è sempre complicato, soprattutto qui. Ho la sensazione che ogni turno sia diverso perché l'erba cambia molto durante il torneo e bisogna sapersi adattare. Sapevo che oggi, dal punto di vista mentale, avrei dovuto alzare il livello del mio tennis, e ci sono riuscito. Sono molto contento. Sono felice che il mio team mi metta sempre nelle migliori condizioni possibili per esprimere questo livello di gioco. Quindi sì, sono soddisfatto di dove mi trovo in questo momento. Sono felice di essere tornato in finale e, naturalmente, speriamo di assistere a una grande finale domenica".

Infine, una battuta sulle tante celebrità presenti in tribuna, tra cui Tom Ford e Anna Wintour: "Sì, mette un po' di pressione, ma allo stesso tempo la cosa più importante per me è riuscire a esprimere il mio miglior tennis. Cerchiamo anche di abbinare questo aspetto al miglior risultato possibile. Ma, alla fine della giornata, io sono un tennista. Cerco semplicemente di mettere la palla in campo il più possibile. In questo momento siamo in una buona situazione, quindi sono molto felice", ha concluso Sinner.

