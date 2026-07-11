Silvia Salis, la consigliera insulta gli elettori di destra dandogli dei "topi"? Per la sindaca non c'è problema...

"Sono usciti dalle fogne". I fascisti, ovviamente. O meglio, gli avversari politici. L'insulto piove da Ilaria Gibelli, consulente Lgbtq+ di Silvia Salis, sindaca di Genova. E l'insulto, secondo la Salis stessa, può passare in cavalleria: nessun provvedimento, nulla da eccepire.

La polemica è esplosa dopo un post pubblicato sui social dalla consulente comunale per le politiche Lgbtqia+, nel quale compariva l'immagine di un ratto accompagnata dalla scritta: "I topi sono usciti dalle fogne". A corredo della foto, Gibelli aveva aggiunto: "La legittimazione delle persone fasciste viene dall’alto. Ronde, remigr4zione… tanto troppo. L’unica strada è partecipare, conoscere, impegnarsi e tornare a votare qualcun che sia davvero di sinistra. Se ancora c’è. L’alternativa è questa".

Il messaggio era piovuto nel bel mezzo delle polemiche relative a una manifestazione del centrodestra sulla sicurezza a Sestri Ponente. La pubblicazione ha immediatamente acceso lo scontro politico, con le opposizioni che hanno accusato la consulente di aver utilizzato un linguaggio offensivo nei confronti di cittadini e militanti non allineati alle posizioni della sinistra. Di fronte alle critiche, Gibelli ha successivamente rimosso il contenuto dai propri profili, ma la vicenda non si è chiusa.