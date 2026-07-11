Sigfrido Ranucci, delirio-M5s: "È il piano di Giorgia Meloni"

Eccolo, Sigfrido. Il moralizzatore, ormai mollato da tutti, persino dall’ex consulente Giangaetano Bellavia («Lavitola? Allibito da quell’amicizia; Report? Non fa inchieste», ha detto al Giornale), ora fa la vittima. «Apprendo con sconcerto e con preoccupazione per l’informazione tutta che la Rai ha deciso di utilizzare il pretesto delle vergognose congetture, assurde, che sono state veicolate nelle ultime ore da alcune dichiarazioni politiche e da alcune ricostruzioni giornalistiche, per sospendere le repliche estive di puntate di inchiesta di Report già trasmesse», ha detto ieri subito dopo la decisione della Rai, sacrosanta, di stoppare la messa in onda delle vecchie puntate del suo programma.

E ancora: «Sospensione con una motivazione che afferma esattamente il contrario: questa non è la protezione del “patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico” e della trasmissione, ma è la delegittimazione non solo della mia persona ma anche di tutto il lavoro dei singoli giornalisti che in modo autonomo e indipendente hanno curato inchieste importanti e che sono vero patrimonio per l’informazione e la democrazia». Ma da chi erano imbeccate certe inchieste? È per questo, viste anche le stesse ammissioni di Sigfrido sul suo stretto rapporto con Lavitola, che l’azienda ha deciso di cautelarsi. Anche perché, va detto, non esiste alcun diritto ad andare in onda due volte. Mica è censura, come vuol far credere Sigfrido. La redazione di Report è saltata sulle sedie: «È grave che fino a ieri il direttore Paolo Corsini abbia valutato con gradimento la qualità delle repliche e oggi in concomitanza con le richieste di Libero del gruppo Angelucci sull’opportunità di mandare in onda sia stata assunta questa iniziativa».