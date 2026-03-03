Libero logo
Andrè al Milan, si va in tribunale? La bomba dal Brasile

di Lorenzo Pastugliamartedì 3 marzo 2026
Il Milan aveva programmato il primo tassello del centrocampo per la prossima stagione, ma l’operazione rischia ora di trasformarsi in un caso legale. Al centro della vicenda c’è André, talento del Corinthians classe 2006, individuato come rinforzo in vista dell’estate. Un affare dato per chiuso che, all’improvviso, si è complicato fino a ipotizzare un contenzioso davanti alla Fifa.

Secondo quanto riportato da Espn, l’intesa economica era stata raggiunta sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. I documenti sarebbero stati predisposti e firmati dagli uffici competenti, tanto che il giocatore era atteso a Milano nei prossimi giorni per le visite mediche preliminari al trasferimento previsto per giugno.

A frenare tutto sarebbe stato però il presidente del club brasiliano, Osmar Stabile, che non avrebbe apposto la firma definitiva necessaria a formalizzare l’uscita del centrocampista al termine della stagione. Una retromarcia maturata, secondo le ricostruzioni, anche su pressione dell’allenatore Dorival Júnior, deciso a non privarsi di uno dei giovani più promettenti della rosa.

Il Milan, che considera vincolanti gli accordi già sottoscritti, starebbe valutando le possibili mosse. L’ipotesi è quella di un ricorso agli organi competenti della Fifa, facendo leva sui documenti firmati dall’amministrazione del Corinthians. Difficile immaginare un trasferimento forzato contro la volontà del club brasiliano, ma non è escluso che la vicenda possa chiudersi con un risarcimento economico in favore dei rossoneri qualora l’operazione dovesse definitivamente saltare.

