Carlos Alcaraz, ansia in Spagna: "Infortunio più grave del previsto"

La Spagna è in ansia per Carlos Alcaraz. Secondo i media iberici l'infortunio in cui è incappato il numero due al mondo potrebbe essere più serio del previsto. Tanto da mettere a rischio la sua partecipazione ai prossimi tornei. Su tutti il Roland Garros, uno dei quattro Grandi Slam del circuito. "L'infortunio è più grave di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future", aveva spiegato lo stesso Carlitos.
"Bisognerà vedere se l'infortunio è tanto grave da compromettere il suo programma, o se, al contrario, potrà comunque recarsi a Roma questa volta prima di affrontare l'obiettivo principale del Roland Garros”, scrive Sport.es. Dello stesso parere anche As: “Non si sa ancora per quanto tempo il sette volte campione Slam dovrà rimanere lontano dai campi, e la situazione è delicata anche per via della sua posizione nella classifica mondiale”.
Sinner, "la tentazione spagnola": mossa a sorpresa per piallare AlcarazC’è una tentazione che cresce, silenziosa ma sempre più concreta, nella testa di Jannik Sinner. Si c...
Si tratta di un problema enorme per Alcaraz. Lo spagnolo infatti dovrà difendere 3000 punti nelle prossime settimane, frutto dei successi del 2025 sia nella capitale italiana che in quella francese. E se il forfait dovesse essere confermato, Jannik Sinner avrebbe la strada spianata e potrebbe prendere il largo.