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Carlos Alcaraz, ansia in Spagna: "Infortunio più grave del previsto"

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sabato 18 aprile 2026
Carlos Alcaraz, ansia in Spagna: "Infortunio più grave del previsto"

1' di lettura

La Spagna è in ansia per Carlos Alcaraz. Secondo i media iberici l'infortunio in cui è incappato il numero due al mondo potrebbe essere più serio del previsto. Tanto da mettere a rischio la sua partecipazione ai prossimi tornei. Su tutti il Roland Garros, uno dei quattro Grandi Slam del circuito. "L'infortunio è più grave di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future", aveva spiegato lo stesso Carlitos.

"Bisognerà vedere se l'infortunio è tanto grave da compromettere il suo programma, o se, al contrario, potrà comunque recarsi a Roma questa volta prima di affrontare l'obiettivo principale del Roland Garros”, scrive Sport.es. Dello stesso parere anche As: “Non si sa ancora per quanto tempo il sette volte campione Slam dovrà rimanere lontano dai campi, e la situazione è delicata anche per via della sua posizione nella classifica mondiale”.

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