Lega e Patrioti, il messaggio di Salvini a Orban fa esplodere la piazza: "Continuiamo insieme"

E' partito da Corso Venezia e si concluderà in piazza Duomo, con il comizio di Matteo Salvini, il corteo organizzato dalla Lega prima della manifestazione "Senza paura" dei Patrioti Europei. Circa duemila i manifestanti. In testa i sindaci leghisti con la fascia e lo striscione che riprendono il nome della manifestazione, 'Padroni a casa nostra'. Davanti a loro un trattore simbolo delle proteste del partito contro le politiche agricole europee. Un altro trattore chiude la sfilata. Di seguito, la diretta:

Salvini: "Permesso soggiorno a punti, se fai errori torni a casa" - "Remigrazione non vuol dire mandare via chiunque incontri per strada, ma che il permesso di soggiorno e la cittadinanza sono un atto di fiducia. Ti garantiamo bonus e sanità gratuita, se però commetti degli errori, come per la patente a punti, anche il permesso soggiorno a punti: dopo alcuni errori torni a casa tua": così il vicepremier Matteo Salvini dal palco del raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano.

Salvini: "Caro Viktor continuiamo insieme la battaglia" - "Un saluto a un amico e a un patriota che si chiama Viktor Orbán. Caro Viktor hai difeso i confini e combattuto contro trafficanti di uomini e di armi, continuiamo insieme questa battaglia di libertà e legalità". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo SALVINI, dal palco della manifestazione dei Patrioti, in corso a Milano.

Salvini: "Bongiorni padre che non c’è più, minuto silenzio in piazza a Milano - “Giacomo Bongiorni”, l'uomo aggredito e ucciso a Massa “è un padre che non c’è più, a cui dedicherei un minuto di silenzio, a sua moglie e a suo figlio”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in chiusura della manifestazione dei Patrioti europei, a Milano. Piazza Duomo ha osservato un minuto di silenzio. “Grazie Giacomo e scusaci, perché non si può morire per aver richiamato alla buona educazione”, ha aggiunto.

Abascal: "Proteggiamo i nostri confini come hanno fatto Salvini e governo italiano" - "La Spagna sta attraversando un periodo molto difficile perché il governo criminale di Sanchez ha regolarizzato più di mezzo milione di immigrati clandestini. Le conseguenze sono note a tutti e saranno subite da tutta Europa, è un effetto di attrazione senza precedenti per l'immigrazione illegale brutale, un crollo pianificato": lo ha detto Santiago Abascal, presidente del partito spagnolo Vox, dal palco del raduno dei Patrioti a Milano. "Ecco perché è importante che noi Patrioti restiamo uniti, proteggendo i nostri confini come hanno fatto Matteo Salvini e il governo italiano" ha aggiunto.

Bardella, battaglia Salvini è di tutti i popoli europei - "Questa Italia che lavora e che non abbassa mai la testa ha portato per difendere un uomo libero, coraggioso che non l'ha mai tradita che è Matteo Salvini. Matteo ha preso decisioni quando altri facevano discorsi, quando era ministro dell'Interno ha protetto le frontiere, fermato con coraggio gli sbarchi di migranti clandestini. Per questo è stato attaccato senza sosta dall'estrema sinistra, trascinato davanti ai tribunali e accusato di aver fatto il suo dovere. Oggi la giustizia italiana lo ha completamente assolto e vorrei dire che la sua battaglia, è la nostra battaglia, di tutti i popoli europei che rifiutano di cedere di fronte all'immigrazione di massa". Lo ha detto Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, intervenendo alla manifestazione dei Patrioti europei, in piazza Duomo, a Milano.

Wilders: "Nostro popolo travolto da tsunami immigrazione di massa,andate via" - "Nessuno potrà mai mettere a tacere Salvini e voi. E' un grande piacere essere qui nella terra di Oriana Fallaci. E' stata la più grande toscana della nostra epoca, una profetessa vera e propria. Ci aveva avvertiti. 'Se non ci difendiamo, la Jihad vincerà', ha detto 25 anni fa. Lo dicevo anch'io e lo ripeto oggi. Il nostro popolo è stato travolto da uno tsunami di immigrazione di massa, illegale e clandestina, spesso proveniente da Paesi islamici. Vi manderemo via, dovete andarvene". Così l'olandese Geert Wilders, leader Pvv, alla manifestazione dei Patrioti in piazza Duomo, a Milano. "Dobbiamo fermare l'immigrazione dai Paesi islamici, basta. Ogni singolo" cittadino "che vuole seguire la legge della sharia dovrebbe essere espulso dai nostri Paesi", ha aggiunto.

Afroditi Latinopoulou: "L'Islam via dai nostri Paesi" - "Islam via dai nostri Paesi, gli compreremo biglietti di sola andata. Basta con la propaganda woke, frontiere chiuse ed espulsioni. Salveremo le nostre nazioni": così Afroditi Latinopoulou, presidente di Foni Logikis, partito di estrema destra greco, dal palco dei Patrioti a Milano dove ha salutato "il mio amico Matteo Salvini, grande combattente". "Da anni veniamo attaccati per le nostre idee perché vogliamo mantenere i nostri Paesi sicuri. I nostri avversari hanno soldi e canali media per diffondere il loro messaggio di propaganda, ma soprattutto hanno a disposizione i loro utili idioti, i deliranti sinistroidi che etichettano come fascista chiunque non la pensi come loro" ha aggiunto. "Ci sono già milioni di immigrati clandestini insediati nelle nostre terre e li stiamo mantenendo con i soldi delle nostre famiglie - ha proseguito -. E le nostre scuole sono diventate già centri di indottrinamento Lgbt". "Per noi - ha concluso - parole come nazione, religione e famiglia sono sacre".



Landbauer: "Campane delle chiese, non muezzin" - "Le forze patriottiche sono l'unica garanzia affinché anche domani si sentano ancora i ritocchi delle campane delle chiese e non sia il muezzin a chiamare alla preghiera". Udo Landbauer, membro del partito austriaco Freiheiliche Partei Österreichs (Fpo) e membro dei Patrioti per l'Europa (Pfe), intervenendo al raduno dei Patrioti in Piazza Duomo a Milano. "Noi diciamo sì a un'Europa di impronta cristiana e no all'islamizzazione", aggiunge. L'Europa "deve tornare a essere padrona in casa propria. Sì, abbiamo bisogno di una potenza Europa che protegga il proprio popolo e metta alla porta i nemici dell'Europa. Sì, abbiamo bisogno di un'Europa forte, un'Europa che protegga i propri confini, un'Europa che ci dia autonomia, un'Europa che difenda i propri cittadini, un'Europa della libertà, della sicurezza, e delle nazioni europee. Ed è per questo che lottiamo e non ci fermeremo finché i nostri figli non vivranno di nuovo in un'Europa forte, libera e soprattutto sicura", conclude.

Mario Giordano apre al grido "Remigrazione" - Il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano ha aperto la manifestazione dei Patrioti europei, 'Senza Paura', in piazza Duomo a Milano. "E' un dovere essere qui a dire le nostre idee, la libertà di non avere paura di dire padroni a casa nostra, di dire anche parole che oggi sembrano proibite come remigrazione, remigrazione, remigrazione", ha detto Giordano, tra gli applausi della folla.

Corteo arrivato in piazza Duomo - Sulle note di 'O mia bella Madunina', il corteo della Lega è arrivato in piazza Duomo a Milano. Sotto la Madonnina è stato allestito un palco su cui si alterneranno gli interventi della manifestazione 'Senza Paura'. La conclusione sarà del leader della Lega, Matteo Salvini. Sul palco la scritta "Senza Paura", mentre accanto decine di palloncini bianchi e blu con il logo della manifestazione. Sulle transenne gli slogan sui temi della giornata, come sicurezza e difesa dei confini.