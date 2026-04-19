George Soros chi? Soldi dal magnate, la sinistra balbetta

Che poi uno si chiede se George Soros sia un filantropo o qualcuno che ha bisogno di un tappeto dove nascondere la polvere. Seconda domanda sulla sinistra: ma se ne vergogna di Soros o è il Papa straniero che paga senza candidarsi? La trasmissione “Far West” ci ha offerto un quadro davvero interessante: nel servizio di Bianca Leonardi e offerto ai telespettatori di RaiTre dal programma di Salvo Sottile, le reazioni “progressiste” sono state le più varie. Fratoianni, Avs, che nega persino di conoscere il benefattore di campagne elettorali a botte di centomila e passa euro; la eroica Cucchi, anche lei Avs, che per non rispondere alle domande si dà alla fuga; Magi (+Europa) che poi rivendicherà il bottino di fronte al capogruppo di FdI Bignami; idem per il suo compagno d’avventura Della Vedova, che farà sbellicare gli italiani con la storia del finanziamento “delle idee”. Meraviglioso.

George Soros, l'inchiesta di FarWest: così finanzia la sinistra italiana. FdI: "Vergogna" Finanziamenti di George Soros alla sinistra italiana? Ne ha parlato la trasmissione di Salvo Sottile su Rai 3, FarWest,&...

Parliamo di soldi per le elezioni europee elargiti dalla fondazione di Soros e versati in gran parte dal vice del magnate straniero, Sachs, che a sua volta ha una fondazione con sede in un paesino svedese di mille anime. George Soros e la sinistra, guarda qui il video di Farwest Più che di reati si parla di opportunità politica. I censori della Meloni-al-servizio-di-Trump non rifiutano i quattrini dello straniero, dunque. E non possono più negarlo. Ci ha provato Bonelli a scansare l’indice puntato di Donzelli (Fdi) verso il verde di Avs, ma i versamenti esistono. Anche in casa Pd, dalla deputata Scarpa a Provenzano ed altri. E qualcuno anche nei 5Stelle. Il che colpisce molto. Perché in pratica il campo largo è ben seminato, arato, innaffiato da un signore ricchissimo che vorrebbe fare terra bruciata delle politiche italiane sull’immigrazione. Di più, si tratta dello stesso finanziere che manovrò le sue leve migliori per far precipitare la lira nella crisi. Il governo Amato svalutò la nostra moneta di allora, Soros incassò un miliardo di benefici e i risparmiatori italiani furono impoveriti dalla sottrazione di soldi loro dai propri conti correnti. Da questa gente la sinistra acciuffa finanziamenti e fa la morale al governo italiano. E tutto questo lo urlano nel nome della sovranità nazionale violata.

Bignami inchioda Magi: "Non accettiamo lezioni da chi prende soldi da Soros" Sono bastati pochi minuti a Galeazzo Bignami per inchiodare Riccardo Magi e tutta la sinistra. I compagni, da tempo, rac...