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George Russell, la stoccata a Verstappen: "Ti lamenti soltanto perché non vinci più"

sabato 18 aprile 2026
George Russell, la stoccata a Verstappen: "Ti lamenti soltanto perché non vinci più"

1' di lettura

La Formula, 1 in attesa di tornare in pista (il primo weekend di maggio), vede protagonista George Russell. iL pilota della Mercedes ha infatti criticato Max Verstappen, che ha minacciato il ritiro da una categoria che non sente più sua. «La F1 è più grande di qualsiasi pilota. È parte del gioco in F1 guidare una monoposto che non ti soddisfa.

Mi successe nel 2022, con la macchina che mi spezzava la schiena. Era una vettura grande, pesante, non piacevole da guidare nelle curve veloci. Ma Max non si lamentava perché vinceva», ha dichiarato Russell. «Adesso - ha aggiunto - le sue lamentele sono diverse. Noi siamo davanti, lui no. La sua frustrazione è comprensibile, ma ha ottenuto quello che molti piloti sognano, vincere il mondiale. Ne ha quattro in bacheca. È arrivato a un punto in cui ha poco da ottenere. Ma per come lo conosco io, è inevitabile che insegua ciò che lo rende felice. Piacerebbe farlo anche a me, ma il mio obiettivo ora è diventare campione del mondo di F1», ha concluso.

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